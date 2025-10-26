El Real Madrid derrota al Barça (2-1) y consolida el liderazgo de LaLiga

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

El Real Madrid supera este domingo el FC Barcelona por 2-1 a Santiago Bernabéu, en un nuevo Clásico marcado por la intensidad, la polémica y el acierto de los hombres de Xabi Alonso. Los goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham dan la victoria al equipo blanco, que no ganaba un Clásico desde abril de 2024 y que amplía ahora su ventaja al frente de LaLiga hasta los cinco puntos sobre el conjunto azulgrana.

El partido ha empezado con dominio alterno, pero pronto el Madrid ha impuesto su ritmo. Después de algunos intentos anulados por el VAR, Mbappé ha abierto el marcador con un chute ajustado delante de Szczesny, en una acción nacida de una pérdida del Barça en zona peligrosa. Aunque los de Xavi Hernández han conseguido empatar gracias a un gol de Fermín López, aprovechando un error de Arda Güler, los blancos han mantenido el control del juego.

A la segunda mitad, el Madrid ha golpeado de nuevo: una centrada de Vinícius desde la línea de fondo acabó con una asistencia de Militao y la definición de Bellingham, que ha firmado el 2-1. Mbappé ha tenido la oportunidad de ampliar distancias con un penalti, pero lo ha fallado, y el Barça ha reaccionado tímidamente sin encontrar premio. Los últimos minutos han sido marcados por una tangana entre banquillos y la expulsión de Pedri por doble amonestación.

Con este triunfo, el Real Madrid suma 27 puntos y se consolida como líder sólido de LaLiga EA Sports. El Barça, con 22 puntos, ve cómo se escapa su gran rival después de haber perdido tres de los últimos cinco partidos. Mbappé y Bellingham, de nuevo decisivos, certificaron el buen momento de los blancos delante a un Barça apagado y sin ideas al Bernabéu.