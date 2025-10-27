El Guissona se lleva el triunfo en el añadido

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Guissona superó al AEM en un partido intenso e igualado que no se decantó para los locales hasta el último instante. En la primera mitad, ambos equipos tuvieron ocasiones claras de gol, pero Majoral fue el que consiguió abrir el marcador a favor de los locales (1-0, 33'). Tras el gol, el AEM trató de empatar pero Gallo y la defensa desbarataron las ocasiones. En la segunda parte, Ramírez empató tras varios buenos minutos del AEM (1-1, 66').

Ya en en el tramo final, cuando parecía que los visitantes creaban más peligro que sus rivales, tras la salida de un córner, Altamirano consiguió el tanto de la victoria en el tiempo añadido (2-1, 94’), dándole los tres puntos al Guissona, que sube a la décima plaza.