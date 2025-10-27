Una nueva derrota en casa del Mollerussa

Publicado por D.TEJEDOR Creado: Actualizado:

El Mollerussa volvió a caer ayer derrotado, en la visita a la capital del Pla d'Urgell de un Cornellà pragmático, que aprovechó una de las pocas oportunidades del partido para ganar (0-1). Así, el equipo de Kiku Parcerisas sigue sin conocer la victoria esta temporada y se mantiene en posiciones de descenso a pesar de tan solo haber perdido tres partidos de ocho, aunque todos como local.

El partido en la primera parte no gozó de un ritmo alto ni de oportunidades claras de gol. El Cornellà intentó dominar el partido a través del control del balón y, por su parte, el Mollerussa, sin sufrir defensivamente, encontró a través de Scuri un filón para acercarse al área visitante. Por ese lado llegaron las aproximaciones más claras. En una de ellas, el propio Scuri remató a portería con poco ángulo, encontrándose con el lateral de la red de la portería defendida por el veterano Rubén Miño. El único peligro visitante en esa primera mitad fue a través del balón parado, la más clara de ellas en un remate en el primer palo de Moha que pasó cerca de la portería.

En el segundo tiempo, el guion del partido varió ligeramente: el Cornellà dominó territorialmente al Mollerussa sin que los locales consiguieran hacer daño al conjunto visitante en las transiciones. Llegaron los cambios y el técnico visitante dio entrada a Garzón en el carril izquierdo. El recién incorporado al partido consiguió adentrarse hasta tres veces en el área del Mollerussa por la línea de fondo. En una de ellas, sin la posibilidad de dar el pase atrás, probó fortuna golpeando a puerta, sorprendiendo a Batalla para anotar el 0-1 definitivo.

A falta de veinte minutos, el Mollerussa necesitaba reaccionar para al menos empatar y desde el banquillo se introdujeron dos laterales ofensivos, Graells y Coll, además de la entrada de Alpha. El Cornellà reculó y cedió terreno a un Mollerussa que creó tan solo una oportunidad clara en un remate de Reynold en el área pequeña que envió por encima de la portería. Los locales reclamaron dos penaltis, pero el árbitro consideró que no eran suficientes y el partido terminó con el cero a uno conseguido por Garzón.