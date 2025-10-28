Jiménez y Paz, campeones de la Past Rally3 Trophy

Los pilotos leridanos Jesús Jiménez y Nacho Paz, a los mandos de su Ford Fiesta Rally3, se proclamaron campeones en su año de debut en la Past Rally3 Trophy Iberia 2025, tras un emocionante desenlace en la etapa de tierra del RallyRACC, donde finalizaron en segunda posición. La victoria en el último tramo fue para los italianos Nicolás Otto y Martina Musiari, quienes aprovecharon el abandono del argentino Juan Manuel Grigera, líder hasta los últimos kilómetros.

La competición, disputada en el marco de la 60ª edición del RallyRACC, incluyó ocho tramos cronometrados, dos en Salou y seis en la zona alta de Gandesa. La igualdad fue la nota dominante desde el inicio: Jiménez comenzó liderando por apenas tres décimas sobre Grigera en el tramo de Salou, mientras Otto sufría problemas que le hicieron perder medio minuto. En los tramos de montaña, Grigera tomó el mando con un gran tiempo en La Fatarella, seguido de cerca por Jiménez. Otto, por su parte, reaccionó con un excelente registro en La Pobla de Massaluca, recortando diferencias. En Vilalba dels Arcs, Otto volvió a imponerse, aunque Grigera mantenía su ventaja sobre Jiménez, que redujo la distancia a menos de diez segundos. El golpe de efecto llegó en el último tramo de Vilalba dels Arcs, donde Otto logró la victoria y Grigera sufrió un accidente a solo dos kilómetros del final, viéndose obligado a abandonar. Este incidente permitió a Jiménez y Paz asegurar el título del certamen.

Jiménez reconoció que el fin de semana fue una auténtica batalla. “Llegamos al segundo bucle del sábado a solo 9,5 segundos de Grigera. Decidimos atacar, pero un pinchazo nos hizo perder 11 segundos más. Aun así, salimos a por todas en los dos últimos tramos, recuperamos terreno y finalmente el abandono de Grigera nos dio el campeonato”, relató a SEGRE el piloto leridano. Con este título, el equipo formado por Jiménez y Paz cierra una temporada “muy dura pero inolvidable”, en la que sumaron tres victorias y un segundo puesto, además de un abandono. Como premio, los campeones disputarán un rally con un Ford Fiesta Rally2 preparado por la escudería asturiana Past-Racing.