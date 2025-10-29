Erika Espejo, del CN Lleida, seleccionada para un curso en Italia

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La entrenadora del CN Lleida, Erika Espejo, ha sido seleccionada por la Real Federación Española de Natación (RFEN) para participar en una experiencia internacional en el Centro de Alto Rendimiento de Ostia (Roma), en el marco del programa “Mujer y Deporte” impulsado por el Consejo Superior de Deportes (CSD).

Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la presencia, el reconocimiento y el desarrollo profesional de las mujeres en el ámbito deportivo, especialmente en los puestos técnicos y de entrenamiento, donde todavía existe un amplio margen de crecimiento. Durante su estancia en Italia, Espejo podrá conocer de cerca los métodos de trabajo de velocistas de élite internacional, compartir experiencias con técnicos de alto nivel y continuar su formación. Para la entidad leridana, este logro es un motivo de orgullo colectivo.