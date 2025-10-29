El Robles Lleida se refuerza con el retorno de Clara Mertz

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Robles Lleida, de Liga Femenina 2, ha anunciado este jueves la incorporación de Clara Mertz, la ala-pívot que la pasada temporada ya estuvo a las órdenes de Ruben Petrus en el Barris Nord firmando una de las mejores valoraciones de la plantilla.

Ahora, Mertz vuelve al conjunto burdeos después de un paso fugaz este inicio de campaña por el CB Sant Feliuenc de la Liga Femenina Challenge y por el KBF Peja 03 de Kosovo, que compite en Eurocup. En verano, Mertz formó parte de las filas del equipo de 3x3 del Valancia Basket

La congoleña, que tiene pasaporte francés, llega al Robles de Lleida después de que el club anunciara ayer la rescisión del contrato de la jugadora Anastasiia Herasymenko, que había fichado el verano pasado. En un mensaje en las redes sociales, el club le agradeció su “implicación”, deseándole suerte para el futuro. El Robles Lleida ha ganado sólo uno de los cuatro partidos disputados en este inicio de temporada. El siguiente duelo será este sábado 1 de noviembre en el Barris Nord, a las 17.00 horas, contra el Manresa CBF.