El pádel en Lleida sigue en auge con más de 2.800 fichas

El pádel sigue ganando terreno en las comarcas de Lleida. Según los últimos datos de la Federació Catalana de Pádel (FCP), la demarcación leridana cuenta ya con 2.830 licencias federativas, lo que la sitúa como la tercera provincia catalana en número de practicantes, solo por detrás de Barcelona (19.351) y Tarragona (5.020), y ligeramente por delante de Girona (2.802). Este crecimiento local se enmarca dentro de un hito histórico para el pádel catalán, que por primera vez ha superado las 30.000 licencias.

Del total de licencias en Lleida, 1.685 pertenecen a hombres (58,87%) y 1.177 a mujeres (41,13%), una proporción que refleja el avance de la participación femenina en un deporte históricamente dominado por el público masculino. En cuanto a las franjas de edad, el 91,26% de las licencias corresponden a jugadores adultos (2.612), mientras que el 8,73% (250) son de menores (hasta 17 años inclusive), una cifra que evidencia el creciente interés de las nuevas generaciones por este deporte. Por lo que respecta al número de clubes, la demarcación leridana cuenta con 38 sobre un total de 371 en toda Catalunya.

El crecimiento actual consolida una tendencia que se ha acelerado de manera notable en los últimos años. El pádel no solo es el deporte de moda, sino que sigue ganando adeptos año tras año. En 2023, Lleida contaba con 35 clubes y 2.331 licencias federadas, de las cuales el 57% eran hombres y el 43% mujeres.

Esa cifra ya suponía un incremento del 10% respecto a 2021, año en el que la actividad deportiva volvió a una relativa normalidad tras la pandemia, con 32 clubes y 2.026 licencias. Si se amplía la perspectiva, el salto es aún más significativo: el número actual de licencias representa más del triple de las registradas en 2014 (727) y un 35% más que en 2018 (1.724).

Según la delegada de la Federación Catalana, Anna Fillat, estos datos confirman que Lleida “vive un auténtico auge del pádel, tanto a nivel competitivo como recreativo, con una base de jugadores en constante expansión”.