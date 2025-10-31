El Ral·li Ciutat de Tàrrega mantiene las dos etapas en su edición número 31

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El Ral·li Ciutat de Tàrrega celebrará su trigésima primera edición los días 8 y 9 de noviembre repitiendo el formato de dos etapas que se instauró el pasado año para conmemorar sus tres décadas de historia, convirtiéndose así en una cita obligada para los aficionados al mundo de las cuatro ruedas. Organizada por el Club Escuderia Tàrrega con apoyo de la concejalía de Deportes de Tàrrega, la prueba congregará a una cuarentena de equipos y será valedera para los campeonatos de Catalunya de rallies de tierra, promoción, Trofeu Júnior, ralli esprint y Challenge Ars-Kumho.

El sábado 8 de noviembre se disputará la primera etapa, que será contrarreloj. Por la mañana se harán las verificaciones administrativas en el Espai MerCAT y las técnicas en las instalaciones de Rodi, además de los reconocimientos en los tramos cronometrados A-B-E (especial). El A de 11,15 km; el B de 10,08 km y el E de 5,5 km, todos de tierra. El parque cerrado volverá a situarse en la céntrica plaza del Carme (El Pati), de donde saldrá el primer piloto a las 15 horas para realizar el tramo E (Especial), al que se harán dos vueltas. La segunda etapa arrancará a las 8.40 con un tramo A en el camino de Vilagrassa (barrio de Fátima) y el B en Altet (dirección Guissona). Los tramos cronometrados discurrirán por los municipios de Tàrrega, Vilagrassa, Anglesola y El Talladell.

Joaquim Galindo, presidente del club, espera repetir la cifra de participantes del año pasado, con más de una cuarentena de pilotos, entre los que volverá a estar el popular chef Nandu Jubany, y destacó que repetirán el formato del año pasado para que “la gente pueda disfrutar del rally”.