Jordi Cortés: "El equipo necesita un triunfo, aunque sea sin merecerlo"

El Lleida CF visita este fin de semana al Cerdanyola con la urgencia de sumar una primera victoria que alivie la presión y devuelva la confianza al grupo. “El equipo está evolucionando, pero necesita una victoria. La victoria te da confianza, te reafirma en que el camino es el correcto. Ahora lo sabemos porque lo digo yo, pero no recogemos frutos. Necesitamos una victoria, aunque sea sin merecerla, para ganar tranquilidad y autoconfianza”, señaló en rueda de prensa el técnico azul, Jordi Cortés, antes de visitar a un rival directo.

El Cerdanyola es penúltimo en la tabla, con cinco puntos, tres más que el Lleida, que cierra la clasificación. Sin embargo, técnico leridano insistió en que el objetivo inmediato es “sumar de tres, hacer goles y mantener la portería a cero”, sin mirar la clasificación. “No la miro, de verdad. Nos da igual que sea el Cerdanyola, el Vilanova o quien sea. Tenemos que seguir nuestro plan de partido, competir bien y adaptarnos al contexto”, aseguró.

Precisamente el contexto será clave. Cortés alertó del condicionante que supone el terreno de juego de Las Fontetes: “El campo del Cerdanyola, con 60 metros de ancho, casi parece otro deporte. Es un factor que cambia mucho la manera de jugar. Tendremos que adaptarnos rápido para sacar algo positivo”, advirtió.

El entrenador explicó que en un escenario así será clave “ser fuertes en los duelos, ganar segundas acciones y evitar riesgos en campo propio”. También subrayó la importancia de evitar al máximo jugadas a balón parado en contra. “Tenemos un equipo que es bajo, así que lo más importante es no conceder. No regalar córners ni faltas cerca del área, porque el Cerdanyola saca mucho provecho de esas situaciones, aunque si pasan tendremos que defenderlas bien”, explicó.

Sobre el rival, Cortés destacó que “han sumado cinco puntos en los últimos tres partidos y están en proceso de mejora. Tienen jugadores de nivel de medio campo hacia adelante que pueden hacer daño, aunque quizá sean más débiles en defensa, y ahí debemos aprovechar”.

En cuanto a la enfermería, el Lleida mantiene la baja de Jaume Viladegut, aunque el técnico confía en recuperarlo la próxima semana. Guido Ratto seguirá fuera por molestias, mientras que Toni Escobedo apunta a estar disponible tras superar una fisura en el dedo.