Àlex: “Compartir éxitos con Marc es mejor que un título”

Àlex Márquez, matemáticamente subcampeón del mundo de MotoGP 2025, reconoció ayer sentirse “muy feliz” por todo lo conseguido. “Feliz estoy y, aunque se pueda pensar que soy el primero de los perdedores, no es así, es un resultado como para estar muy feliz y, además, poder compartir éxitos con tu hermano es algo mejor que un título”, destacó ayer en un evento de su patrocinador Estrella Galicia 0’0 en Madrid. Por primera vez en 76 años de historia dos hermanos se han proclamado campeón y subcampeón del mundo en la misma categoría, y en la misma temporada, y por ello subrayó que “es complicado darse cuenta de la magnitud real de lo que hemos conseguido. Seguro que con el tiempo nos daremos cuenta del hito deportivo que hemos conseguido”, apuntó.

Al recordar todo lo vivido, puso de relieve que es complicado señalar un momento en concreto, pero en lo deportivo destacó que “la primera victoria de Jerez sería el mejor momento”. Sobre su hermano y su dominio destacó que “ganar a Marc en un campeonato de 22 carreras es muy difícil por la presión a la que te somete. Cuesta mucho aceptar el tener esa precisión o esa convicción que tiene de controlar los límites, y más en una temporada que es muy larga, pero nunca se puede decir que no se pueda”, avisó.

“No sé si se ha dado valor o no a mi trayectoria, pero yo desde luego se la he dado porque sé lo que cuesta conseguir lo que he conseguido y tengo muy claros mis objetivos, que he ido cumpliendo con creces toda mi vida deportiva. Por eso prefiero mantener un perfil bajo y decir las cosas como son. Al final, creo que ser autocrítico es una virtud muy importante, mi filosofía es esa; hacer tu trabajo bien. No sé mentir, si algo ha ido mal, se dice, se acepta y se va a la siguiente carrera, pero no solo en MotoGP, sino también en la vida en general”, comentó.

En cuanto a la temporada próxima, en la que pilotará una Ducati oficial, Àlex Márquez reconoció que “cuando eres subcampeón del mundo, es normal que el año siguiente tengas la presión de luchar por el título. Ese mi reto”.