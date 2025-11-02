Derrota dura del Mollerussa en Ca n'Anglada

Marc Scuri, el mejor jugador del partido del Mollerussa, pese a la derrota de los del Pla d'Urgell, intenta superar a un defensa del San CristóbalJosep Maria Ribes

Publicado por MARC PERELLÓ SALVIA LÉRIDA Creado: Actualizado:

El Mollerussa cae al Municipal de Ca n'Anglada, en Terrassa, ante el San Cristóbal (6-3), en un partido en que Marc Scuri demostraba sus cualidades, autor de un hat-trick.

Los del Pla d'Urgell empezaban el partido tomando la iniciativa en ataque. Esta salida del Mollerussa al partido surgió efecto. En el minuto 1 se adelantaban los de Kiku Parcerisas con un gol de Marc Scuri, que cruzaba una pelota imposible para Carles Segura, portero del San Cristóbal.

Sin embargo, tan sólo tres minutos después empataba con la diana de Bafode, que volvería a marcar más tarde. Eso sí, llegaba la réplica de os del Pla d'Urgell con uno segundo y gran gol de Marc Scuri, después de transformar un buen chute dentro del área del San Cristóbal.

Después de unos minutos con varios goles, el San Cristóbal buscaba el empate, y una vez superada la primera media hora de juego, Bafode marcaba su segundo gol particular y empataba para los locales, que con el 2-2 daban un paso adelante, sobre todo también después del 3-2 de Konu, exjugador del Mollerussa, antes del descanso.

Sólo empezar la segunda parte, y cuando el Mollerussa había movido el banquillo para intentar volver a igualar las fuerzas, con la entrada de Toni Vicente y Manel Beneite, el San Cristóbal hacía el 4-2 por mediación de Raúl Ferrer.

A partir de aquí el Mollerussa lo intentaba, pero encontraba que los locales eran mejores en los duelos en las áreas, y también recuperando pelotas para crear segundas jugadas. Julen, Unai y Roger Coll se incorporarían saliendo del banquillo, para ayudar al equipo después del cuarto gol del conjunto parroquial, y luchar por cambiar el resultado. Pero el San Cristóbal, muy efectivo, sentenciaría el duelo con dos dianas muy rápidas de Alsina (81) y de Marc Río (84), que había sido uno de los peligros del San Cristóbal durante el partido.

El Mollerussa encaja la primera derrota a domicilio, por 6 a 3 en el Municipal de Ca n'Anglada, en Terrassa, y ya piensa en el próximo duelo de Liga, el del domingo 9 de noviembre (12:00) en el Municipal de Deportes de Mollerussa contra el Can Vidalet, uno de los equipos reciente ascendidos esta temporada en la Tercera Federación. Antes de este duelo, el Mollerussa recibirá el próximo miércoles (18:30) al Atlètic Lleida en un partido correspondiente a la quinta ronda de la Copa Cataluña.