“Siempre apoyaré a Lamine”

El FC Barcelona recibe hoy (18.30) al Elche en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en la undécima jornada de LaLiga EA Sports, a la que los azulgranas llegan con la obligación de ganar, después de la derrota (2-1) frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El técnico azulgrana, Hansi Flick, que volverá a sentarse en el banquillo tras su sanción en el Clássico, defendió ayer a Lamine Yamal. “Lo cuidaremos. Hablamos con él, hablaremos con él. Estamos actuando con normalidad. Somos muy honestos entre nosotros y ésta es la mejor manera. Así que siempre lo protegeré y lo apoyaré. Es un jugador fantástico, un chico fantástico. Es muy joven, ¿ok? Así que seguiremos por este camino”, dijo Flick.

Sabe que recibe a un Elche peligroso. “Claro que es diferente. Me encanta lo que he visto del Elche. Están jugando bien, suelen pensar como equipo y siempre buscan la manera de salir jugando. Para nosotros es importante estar bien posicionados, que presionemos como queremos y no les demos el plan de partido. Así son las cosas”, añadió el técnico alemán.

“Estos dos últimos días he estado muy contento, he apreciado mucho lo que he visto en los entrenamientos y, por supuesto, Dani Olmo y ‘Lewy’ han vuelto, así que son buenas noticias. Claro que echaremos de menos a Pedri, pero así son las cosas. Esta temporada está siendo así y tenemos que aceptarlo”, se resignó antes de ser preguntado otra vez por Yamal. “Lamine está bien. Claro que tiene días en los que quizás siente algo de dolor, pero ahora ha entrenado mucho, ha mejorado bastante en esos aspectos y creo que está evolucionando bien. Eso es lo que podemos ver”, explicó Flick.

Sobre la baja de Pedri dijo que “fue una sorpresa cuando llegó porque después del partido en Madrid solo sintió una pequeña molestia y algo de cansancio. Tenemos que aceptarlo y, claro, al final echaremos de menos a uno de nuestros mejores jugadores”, concluyó.

Flick recupera a Dani Olmo y a Lewandowski

Hansi Flick oberva aliviado como se vacía la enfermería azulgrana. Ya puede contar con Robert Lewandowsi y Dani Olmo, mientras que el meta Joan Garcia ya se ejercitó ayer en solitario y su recupeación va por buen camino.

Un mes de noviembre exigente para el equipo

Con el partido de hoy ante el Elche el Barça abre un mes de noviembre muy exigente, en el que jugará seis partidos, cuatro de Liga (Elche, Celta, Athletic y Alavés) y dos de Champions (Brujas y Chelsea).

El Femení visita hoy a la Real Sociedad

El Barça Femení vuelve hoy a la Liga tras el parón por las selecciones, con una visita al campo de la Real (16.00). Las azulgranas son líderes invictas en la competición y se enfrentan a un rival en un gran momento, ya que son terceras en la Liga.