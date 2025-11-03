Tres goles de Dani Vargas disparan al Tàrrega

Publicado por Francesc Gasull Creado: Actualizado:

El Tàrrega logró un claro triunfo ante el Cubelles (4-1). Los azulgranas, con muchos canteranos en la sus filas, dominaron de inicio y en el minuto 2 Oliver logró el 1-0. El Cubelles empató en el 14 al aprovechar a un barullo en el área local (1-1). Los de Edgar Molina tuvieron una buena ocasión para marcar el segundo pero el disparo de Oliver acabó en las manos del portero. En la segunda parte el Tarrega insistió en su dominio y Dani Vargas marcó el 2-1. El mismo Dani Vargas, siete minutos después culminó una gran jugada de Joan Carles mandando a la red el 3-1. Finalmente, otra vez Dani Vargas rubricó su gran tarde con una espectacular vaselina (4-1). Al acabar el encuentro, Edgar Molina, técnico local se mostró satisfecho y dijo: “Nos ha salido un partido redondo”.