Récord de inscritos en el Campeonato de España a la banda de Cervera

El Casal de Cervera acogerá a partir de mañana el Campeonato de España de billar en la modalidad a la banda. Según el director deportivo de la entidad, Sergi Garriga, se ha conseguido el récord de participantes, con 41 jugadores. “En las últimas décadas no ha habido ninguna participación tan notable”, reconoció. Entre estos estarán presentes el actual campeón de Europa, el valenciano Raúl Cuenca; el actual campeón estatal de la modalidad, Joan Espinasa, así como el subcampeón de Europa en la modalidad del Cuadro 47/2, Esteve Mata, y el subcampeón de Catalunya de la banda, Armando Moreno, título que consiguió el pasado fin de semana.

En las tres primeras jornadas se jugarán las eliminatorias en grupos de tres, pasando ronda el primero de cada grupo y el mejor segundo de todos ellos. El viernes se jugará la fase de calificación con los 16 jugadores finalistas en grupos de 4 y el domingo se disputarán las semifinales y la gran final. Cada jornada de campeonato comenzará a las 10.00 y finalizará a las 22.00, y la entrada será gratuita. El club leridano contará con un equipo de 25 voluntarios que se ocuparán de los arbitrajes y los marcadores.

Durante el día de ayer los jugadores del Casal de Cervera, junto con los responsables de la empresa Rufes de Valencia, llevaron a cambio la renovación de los paños y bandas de los billares. Tras organizar dos campeonatos consecutivos de Europa, Cervera solicitó este año el Estatal a la banda, modalidad en la que el histórico jugador del club leridano Francesc Fortiana consiguió sus mejores resultados, con una medalla de bronce europea, tres títulos estatales y el oro en nueve campeonatos de Catalunya.