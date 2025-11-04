Inician los trabajos de resiembra en el césped del Camp d’Esports

La empresa Royalverd, encargada del mantenimiento del césped del Camp d'Esports, inició ayer los trabajos de resiembra en el terreno de juego, por lo que los tres clubes que utilizan esta temporada la instalación, el Lleida CF, el AEM y el Atlètic Lleida, no entrenarán en este campo durante esta semana y la próxima, aunque el equipo que dirige Jordi Cortés, sí que disputará en el estadio su partido de Liga de este próximo domingo ante la Montanyesa (18.00), según comunicó ayer el club, destacando que lo harán de acuerdo a las indicaciones que ha recibido desde la empresa.

Los trabajos consisten en la implantación de un nuevo tipo de césped de invierno, correspondiente a la variedad raygrass. Estos trabajos está previsto que finalicen mañana. La pasada semana esta empresa ya hizo un trabajo específico de recuperación del césped en las áreas pequeñas.

El Atlètic Lleida, que el domingo juega su partido de Liga en el campo del Alcoyano, señaló ayer que “Royalverd ha informado de que, para garantizar la correcta daptación del nuevo césped, el campo deberá permanecer inactivo durante un periodo de quince días, tiempo durante el que recomienda que no se entrena ni se disputen partidos”. También el AEM juega fuera este domingo.

Su director deportivo, Xavier Bartolo, dijo que “nosotros no entrenaremos en estas dos semanas y también el AEM se ha comprometido a no hacerlo” y sobre el hecho de que el Lleida jugará su partido de Liga el domingo dijo que “la recomendación es no jugar, lo ideal sería no hacerlo, porque no es lo mejor para este proceso de recuperación y el campo el domingo no estará bien”.

El Lleida, que tampoco entrenará, en su comunicado destacó que “de acuerdo con las indicaciones de la empresa encargada de estos trabajos, el partido de este domingo día 9 de noviembre, contra el CF Montanyesa... se podrá disputar en el Camp d’Esports con normalidad”.

Marc Torres, adjunto a la presidencia, señaló que había sido “materialmente imposible, por falta de tiempo”, trasladar el partido a otro recinto. El club también pidió a aficionados y seguidores que acudan a animar al equipo.