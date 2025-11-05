El AEM acusa al Atlètic Lleida de discriminarle y el Atlètic califica la queja de “inaceptable”

Que la convivencia entre tres clubes en el Camp d'Esports no está siendo fácil volvió a evidenciarse ayer en un choque entre el AEM y el Atlètic Lleida. El AEM expresó en un comunicado su “malestar” por el uso del estadio y, tras señalar que el Lleida colabora y respeta a la entidad, “la incorporación del Atlètic Lleida ha generado una situación totalmente discriminatoria”.

Le acusa de que tras sus partidos dejan “el césped en mal estado y ahora nos dicen que no podemos jugar porque lo replantan”. Lamentan que no podrán disputar en este campo su partido ante el Tenerife dentro de dos fines de semana, mientsas “ellos sí jugarán” en esas fechas.

El presidente del club, Paco García, dijo que “nos toman el pelo”, les acusó de “prepotentes” y añadió que “la Paeria tendría que hacer algo”, señalando que “nos hemos gastado 10.000 euros en mantenimiento de césped y ellos no hacen nada y se ponen medallas”. Mostró su deseo de “volver al Recasens” y pidio al ayuntamiento “un convenio que llevamos reclamando hace un año”.

El Atlètic Lleida respondió con otro comunicado que calificaba el del AEM de “absolutamente inaceptable y lleno de falsedades”, añadiendo que era “muy sorprendente” porque el contacto entre ambos clubes era “fluido” y consideraban que había “buena sintonía”.

Rechazan cualquier discriminación por su partre y sobre el mal estado del césped dicen que se ve igualmente afectado por los partidos de los otros dos usuarios del estadio, añadiendo que ha sido Royalverd quien ha decidido replantar el césped, negando también cualquier “falta de respeto” hacia el AEM.