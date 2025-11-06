Lamesa dice que el AEM quiere ser "parte de la solución" en la tensión por el uso del Camp d'Esports

El director deportivo y entrenador interino del AEM, Roger Lamesa, pidió en rueda de prensa que “las personas competentes se sienten de verdad para encontrar una solución” al conflicto despatado esta semana por el uso del Camp d'Esports, con un cruce de comunicados entre AEM y Atlètic Lleida a raíz de la resiembra del césped, y aseguró que el club “no quiere ser un problema, sino parte de la solución”.

De hecho, dejó claro que el AEM "está encantado de jugar en una instalación centenaria que hay que poner en valor y nuestras jugadoras han hecho méritos para jugar allí", pero recalcó que "nuestra casa es el Recasens". "Lo que pasa es que la Federación, a día de hoy, no admite nuestra instalación, y esto es algo que no está en nuestra mano solventarlo, porque tiene que haber una adecuación del Recasens para que esté al nivel de la categoría".

El equipo tiene que ejercitarse en el Recasens esta semana y la siguiente por los trabajos en el Camp d'Esports, y Lamesa advirtió de que “cambiar constantemente de superficie es un peligro en el deporte femenino" y agradeció la predisposición de la plantilla a "adaptarse a la situación y los cambios de horarios". Sobre este asunto, añadió que "el fútbol de Lleida lo amamos todos y no puede ser que en noviembre ya estemos viviendo este desgaste” y se mostró molesto porque "se me nombre en un comunicado ajeno a mi club", en referencia al que publicó el martes el Atlètic Lleida.

Orgullo por Noe Fernández

Más allá de la polémica institucional, Lamesa quiso destacar el reconocimiento a Noe Fernández, elegida 'Mejor Jugadora de la Primera RFEF 2024/25' por AFE. “Estamos muy orgullosos. Nunca se había logrado algo así y supone romper otro techo de cristal para el club. Pone en valor el trabajo de una jugadora que ha rechazado ofertas de Primera División para seguir aquí por tercer año consecutivo”, subrayó. Para el entrenador, el galardón “no solo habla de su talento, sino también de los valores que representa: compromiso, identidad y esfuerzo”.

La propia Noe Fernández, por su parte, quiso compartir el mérito con el vestuario: “Aunque me lo den a mí, es un premio de todo el equipo. Ellas me ayudan a ser mejor y a conseguir cosas así”, señaló. Además, dijo que el galardón "te anima a continuar trabajando" para cambiar la mala situación del equipo, penúltimo en Liga.

De hecho, El AEM se enfrentará al Albacete el sábado y Lamesa admitió que “venimos de una derrota (ante el Betis) que nos dolió, pero el grupo está fuerte y mentalizado. Sabemos que el campo del Albacete es muy complicado, pero iremos con confianza”

La propia Noe Fernández confía en que los resultados llegarán pronto: “Estamos compitiendo contra todos los equipos. En cualquier momento se revertirá la situación porque somos capaces de hacerlo. Primero debemos cerrar nuestra portería y luego generar más ocasiones; si necesitamos muchas para marcar, generaremos muchas más”, concluyó.