BILLAR
Cervera acoge a los mejores de España
Los ocho mejores jugadores de España de billar en la modalidad de la banda entrarán hoy en competición en el Estatal de Cervera, entre ellos el actual campeón, Joan Espinasa; el campeón de Europa; Raúl Cuenca; Esteve Mata, plata en el europeo al cuadro 47/2 y los leridanos Armand Moreno, que tiene tres bronces en 2020, 2024 y 2025, el cervariense Sergi Garriga y el jugador de Santa Coloma de Queralt, Jordi Gassó.
A octavos de final han pasado también cuatro jugadores de Cervera que son Mateu Carbonell, Xavier Rius, Gregori Campaña y Joan Graells. Hoy se decidirán los 16 jugadores que pasan a cuartos de final. Como curiosidad, en el campeonato juegan tres generaciones de la familia Arnau de Ulldecona. El histórico Pere Arnau, su hijo Ricard Arnau y su nieto y jugador júnior Aleix Arnau. Mañana se decidirán los 4 semifinalistas.