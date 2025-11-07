Cervera acoge a los mejores de España

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los ocho mejores jugadores de España de billar en la modalidad de la banda entrarán hoy en competición en el Estatal de Cervera, entre ellos el actual campeón, Joan Espinasa; el campeón de Europa; Raúl Cuenca; Esteve Mata, plata en el europeo al cuadro 47/2 y los leridanos Armand Moreno, que tiene tres bronces en 2020, 2024 y 2025, el cervariense Sergi Garriga y el jugador de Santa Coloma de Queralt, Jordi Gassó.

A octavos de final han pasado también cuatro jugadores de Cervera que son Mateu Carbonell, Xavier Rius, Gregori Campaña y Joan Graells. Hoy se decidirán los 16 jugadores que pasan a cuartos de final. Como curiosidad, en el campeonato juegan tres generaciones de la familia Arnau de Ulldecona. El histórico Pere Arnau, su hijo Ricard Arnau y su nieto y jugador júnior Aleix Arnau. Mañana se decidirán los 4 semifinalistas.