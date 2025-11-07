El Cadí La Seu recibe al Ferrol con nuevo refuerzo interior

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Cadí La Seu encara con aire renovado la sexta jornada de la Liga Femenina Endesa hoy ante el Baxi Ferrol (21.00, Teledeporte), un encuentro adelantado por la inminente ventana de selecciones. El conjunto de Isaac Fernández llega con la moral reforzada tras estrenar su casillero de victorias en la pista del Araski. Ahora, el objetivo pasa por sumar la primera alegría en casa después de dos intentos fallidos ante el Innova-TSN Leganés y el vigente campeón, Valencia Basket.

El choque llega marcado también por la salida de la pívot estadounidense Gianna Aiello, quien deja el club tras cuatro partidos disputados. Para cubrir su baja, la entidad urgelense ha incorporado a Mya Hollingshed, una ala-pívot de 1,93 metros y amplia experiencia internacional.

Nacida en Houston (EEUU) el 29 de octubre de 1999 y nacionalizada puertorriqueña, Hollingshed se graduó en la Universidad de Colorado en 2022. Ese mismo año fue seleccionada en la primera ronda del Draft de la WNBA (octava posición) por Las Vegas Aces. Su trayectoria incluye etapas en ligas de China, Italia, Rusia, Turquía y Estados Unidos, y recientemente militó en el Elitzur Holon israelí.

Desde 2022 forma parte de la selección de Puerto Rico, con la que ha participado en grandes citas internacionales, destacando su presencia en los Juegos Olímpicos de París 2024. El club confía en que su versatilidad, físico y experiencia sean un impulso inmediato para el equipo.

Enfrente estará hoy un Baxi Ferrol que aterriza en La Seu con un balance de dos victorias y tres derrotas, y con la estadounidense Dalayah Daniels como jugadora más determinante, promediando más de 13 puntos por encuentro. Las gallegas llegan tras caer ante el Estepona (75-95).