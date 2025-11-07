Eric, duda ante el Celta por una fractura nasal

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El FC Barcelona confirmó ayer que Eric García sufre una fractura nasal tras el fuerte golpe recibido durante el partido de Liga de Campeones frente al Brujas. El defensa catalán tuvo que abandonar el terreno de juego en la segunda mitad después de un choque fortuito con el belga Vermant en la disputa de un balón aéreo.

El propio jugador ya había expresado sus sospechas al finalizar el encuentro: “Creo que me he roto la nariz”, declaró ante los medios. Las pruebas médicas realizadas ayer confirmaron la lesión. Según el comunicado médico emitido por el club, Eric llevará una máscara protectora con la que se evaluará si puede estar disponible para el partido del domingo ante el Celta en Balaídos.

La buena noticia para el técnico Hansi Flick llega con el regreso del defensa danés Andreas Christensen, quien completó el entrenamiento grupal tras superar una gastroenteritis y unas molestias en el sóleo que lo mantuvieron fuera de los últimos cuatro encuentros (Olympiacos, Real Madrid, Elche y Brujas). Christensen podría entrar en la convocatoria para suplir la baja de Eric si este finalmente no se recupera.

Por otra parte, el conjunto azulgrana retomará hoy los entrenamientos con una sesión con público en el Spotify Camp Nou, en lo que será la primera prueba del nuevo estadio antes de su reapertura oficial prevista para finales de mes. Las 23.000 entradas disponibles se agotaron, lo que promete un ambiente de fiesta.

Cata Coll y Szczesny, además, aspiran al premio al mejor portero, y Hansi Flick, al de mejor entrenador. En este apartado también está nominado el seleccionador de Portugal, el leridano Robert Martínez. Además, en las nominaciones por posición también aparece una amplia representación del Barça: Graham Hansen a la mejor delantera; Mapi León, Paredes y Batlle a la mejor defensa. En la plantilla masculina están nominados Lewandowski, De Jong y Cubarsí.

La actuación, valorada en más de 104.000 euros, ha permitido sustituir el suelo de la pista, que quedó gravemente dañado, destacó la administración local, que celebra que se haya recuperado “un espacio esencial para la práctica deportiva y la convivencia ciudadana”.

Once azulgranas y Robert Martínez optan al The Best

El FC Barcelona vuelve a tener una presencia destacada en las nominaciones a los premios The Best de la FIFA. Hasta ocho azulgranas figuran entre los candidatos y candidatas a los galardones que reconocen al mejor y la mejor futbolista del último año. La votación se llevará a cabo mediante una aplicación específica desde ayer y hasta el 28 de noviembre. En categoría masculina, Lamine Yamal, Pedri y Raphinha son los nominados. Y en féminas, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Claudia Pina y Ewa Pajor figuran entre las nominadas.

Catarroja repara su pabellón gracias al Barça

La localidad valenciana de Catarroja, una de las afectadas por la dana del 29 de octubre del pasado año, ha recuperado la pista de su pabellón deportivo municipal, dañada por las inundaciones provocadas por ese temporal, gracias a la Fundación Barça, según informó el ayuntamiento de esta población en un comunicado.