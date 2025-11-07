SEGRE

Recepción en la Diputación al Club Ciclista Lleida

Los miembros del Club Cliclista Lleida, en la recepción. - DIPUTACIÓ DE LLEIDA

El presidente de la diputación de Lleida, Joan Talarn, acompañado de la vicepresidenta Sandra Castro y los diputados Fermí Masot y Toni Carré, recibió ayer a los miembros del Club Ciclista Lleida, encabezados por su presidente, Sergi Mateu. El club se proclamó ganador este año de las Grans Clàssiques con su equipo élite sub-23. Talarn destacó el trabajo del club, su proyección fuera del territorio y el gran nivel mostrado por los ciclistas leridanos durante la temporada.

