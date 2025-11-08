A volver a levantarse a domicilio

Tras encajar un nuevo golpe en forma de derrota el pasado domingo ante el Betis (0-1), el AEM quiere volver a levantar hoy los ánimos en su visita al Alba Fundación (16.00/Lleida En Joc), el equipo que actualmente marca la salvación, con 10 puntos, cinco más que el conjunto leridano, penúltimo y con la necesidad de conseguir la segunda victoria del curso para no hundirse en los cuatro puestos de descenso.

El director deportivo del club y actual entrenador interino, Roger Lamesa, reconoció que “para nosotros ha sido una semana complicada, porque la derrota ante el Betis nos dejó tocadas, pero ahora tenemos que poner el foco en hacer las cosas bien para ganar en un campo difícil como el del Albacete”.

De hecho, el conjunto manchego ha sumado nueve de sus diez puntos actuando como local, donde ha conseguido sus tres victorias y la única en los últimos cinco partidos. Tras un buen arranque, el equipo dirigido por Virginia García ha encajado tres derrotas y un empate en las últimas cinco jornadas, lo que le ha situado en la lucha por eludir la permanencia.

Lamesa, que solo tiene las bajas de larga duración de Laura Fernández y Paula Rojas, destacó que “el rival también tiene esa necesidad de puntos que tenemos nosotras, pero es un equipo incómodo”. “Con el balón no se está encontrando cómodo, pero parece que en defensa sí que ha encontrado cierta estabilidad. Tenemos que vigilar, porque seguramente será un rival que nos someterá por momentos, con centros laterales y que arriba tiene a jugadoras de calidad”, explicó el técnico leridano.

Por ello, consideró que “la clave del partido será tener la identidad de Oviedo (donde el AEM sumó el primer y único triunfo del curso) de resistir defensivamente y minimizar al máximo las llegadas rivales, porque es un partido que se puede decidir por cualquier pequeño detalle, aunque está claro que debemos estar acertadas en ataque”.