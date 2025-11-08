David Cámara dirigirá al Mollerussa hasta que finalice la temporada

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El CFJ Mollerussa presentó ayer oficialmente a David Cámara 'Romario' como nuevo entrenador del primer equipo hasta el final de temporada, después de que asumiera el cargo de forma interina el lunes tras la destitución de Kiku Parcerisas.

Cámara, que formaba parte de la dirección técnica de la base del club, ya fue el encargado de dirigir el partido del miércoles de Copa Catalunya contra el Atlètic Lleida (3-2), en el que el conjunto del Pla d’Urgell consiguió la primera victoria de la temporada, y el club apuesta por él definitivamente para que sea el entrenador del equipo. Estará acompañado en el cuerpo técnico del primer equipo por Rubén Adillón ‘Rufo’, que ayer también participó en la presentación junto al presidente, Andreu Subies.

El nuevo técnico del equipo del Pla d’Urgell se mostró “motivado e ilusionado por el reto que supone entrenar al primer equipo del Mollerussa”, mientras que Subies dijo estar “muy contento de poder dar la oportunidad a gente de la casa”.

Por su parte, el anterior entrenador, Kiku Parcerisas, se despidió ayer del club con un emotivo comunicado, en el que expresó su pena por abandonar un club “maravilloso”. “Ha sido un auténtico orgullo formar parte de esta familia. Dar unas simples gracias se quedaría corto después de vivir siete meses apasionantes. Esperaba estar muchos años aquí y me veía con más fuerza que nunca. No ha podido ser, pero estoy seguro que saldremos de esto”, expresó en su despedida, en la que agradeció la confianza al presidente y al personal del club, además de confesarse como “un aficionado más”. “No esperaba ser tan feliz en un club y tener tanta pena por irme”, concluyó.