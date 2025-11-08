Debacle del Cadí ante el Ferrol

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Cadí La Seu sigue sin levantar cabeza. El equipo de Isaac Fernández, en el que debutó la estadounidense nacionalizada puertorriqueña Mya Hollingshed –sustituta de Gianna Aiello–, sufrió anoche una nueva derrota, la quinta en seis jornadas, tras caer con contundencia ante un Baxi Ferrol que dominó de principio a fin (61-89). Las gallegas, muy acertadas desde el perímetro y con un ritmo ofensivo imponente, impusieron su ley en un encuentro que se decidió mucho antes del final.

El partido arrancó con energía por parte de las urgelenses. Con Laia Raventós como motor, el Cadí intentó imponer un ritmo alto desde el salto inicial. La base catalana inauguró el marcador con una bandeja y un robo seguido de triple que encendió a la grada del Palau d’Esports. Sin embargo, la ilusión del 5-0 duró poco. Blanca Millán respondió con un acierto casi perfecto y dio inicio a un parcial demoledor (0-8) que permitió a las visitantes ponerse por delante (5-8). A partir de ahí, el Baxi Ferrol se adueñó del encuentro. Ine Joris, letal desde la línea de tres, amplió diferencias y obligó a Isaac Fernández a pedir su primer tiempo muerto con el marcador ya en 7-16.

Pese a los intentos de reacción con el empuje interior de Nahan Niare, el conjunto local no logró frenar el festival ofensivo de las gallegas, que cerraron el primer cuarto con ventaja de nueve puntos (18-27). En el segundo periodo, el panorama no mejoró. Ni los ajustes de Fernández ni los destellos de Marina Mata sirvieron para detener el vendaval visitante. Los triples visitantes –ocho en la primera mitad– marcaron la diferencia y enviaron el duelo al descanso con un contundente 31-50.

Tras la pausa, el guion apenas cambió. El conjunto ferrolano mantuvo su intensidad y llegó a ampliar la brecha hasta los 32 puntos (33-65) después de un parcial de 2-15, ante un Cadí falto de acierto y confianza. En el tramo final, las locales mostraron algo más de orgullo. El Cadí La Seu mejoró en defensa y logró reducir mínimamente el castigo en el marcador. Pero el daño ya estaba hecho. Ferrol, más sólido y coral, acabó ganando 61-89.

Tras el partido, Isaac Fernández pidió “disculpas por la imagen que hemos dado, sobre todo en la primera parte, que no es digna y no se lo merece nuestra afición”.