El Llista vuelve a Europa

El Pons Lleida regresa hoy a su competición fetiche, la WSE Europe Cup, que el club leridano ha ganado en tres ocasiones (2018, 2019 y 2021) y en cuya Final Four ha participado tres veces más, cayendo en semifinales (2022, 2023 y 2025). El equipo que entrena Edu Amat visita hoy al Alcoi (20.30) en el partido de ida de la eliminatoria de octavos de final. El objetivo es lograr un buen resultado de cara al partido de vuelta, que se disputará en el Onze de Setembre el próximo día 22 (20.00).

El entrenador leridano, Edu Amat, explicaba ayer que “ahora toca competición europea, por lo que hay que cambiar el chip. La WSE Europe Cup es una competición difícil a la que en Lleida tenemos mucho cariño y que afrontamos con ganas de hacer un buen papel”. Por ello, añade que “al ser una eliminatoria de doble partido, con el de vuelta ante nuestra afición, afrontamos este primer encuentro con el objetivo de lograr un buen resultado y que podamos sentenciar la clasificación en casa”.

Sabe, no obstante, que no es un cruce fácil. “Sabemos que la del Alcoi es una pista difícil que históricamente no se nos ha dado bien, pero sabemos también que al ser de ida y vuelta se decididá en nuestra casa, donde contaremos con el apoyo de nuestra afición”.

El equipo leridano partió ayer hacia tierras alicantinas y por la tarde ya pudo entrenarse en el escenario del partido. En caso de superar esta ronda, su rival en cuartos de final será el ganador de la eliminatoria entre el Sanjoanense portugués y el Coutras francés. El primer partido de este cruce se jugará el 24 de enero de 2026, mientras que el de vuelta será el 7 de febrero. La Final Four, objetivo del equipo leridano, está prevista para el fin de semana del 18 y 19 de abril.

A causa de este partido, el encuentro de Liga en la pista del Rivas se disputará el próximo miércoles (21.00), mientras que el Pons Lleida-Barça del domingo día 16 se jugará a las 16.10 para no coincidir con la Lleida Mitja Marató.