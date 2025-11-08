El nuevo estadio ya ruge

Publicado por BARCELONA Creado: Actualizado:

El FC Barcelona regresó ayer al Spotify Camp Nou, después de 894 días desde el último partido del 22 de mayo de 2022, con un entrenamiento a puertas abiertas que reunió a casi 23.000 espectadores y que sirvió como prueba operativa del nuevo estadio y de su ambiente en ‘modo de partido’ antes de su próxima reapertura oficial, prevista para finales de este mes.

El equipo dirigido por Hansi Flick se ejercitó en el renovado feudo ‘culé’, todavía en construcción, con las dos primeras graderías de Tribuna y Gol Sur abiertas (fase 1A del proyecto) y un ambiente que intentó evocar a los grandes días del antiguo Camp Nou. Los jugadores saltaron al césped entre los acordes del himno, en una sesión que mezcló trabajo físico suave con el calor emocional del reencuentro con el aficionado, que agotó las entradas disponibles –solidarias y con recaudación para la Fundació Barça–.

Antes del inicio de la sesión el equipo se hizo la fotografía oficial junto a la mascota Cat, en un césped impecable que despertó elogios unánimes. Durante el entrenamiento, que se prolongó algo más de una hora, el público disfrutó de rondos, juegos de balón, ejercicios de tiro y mini partidos. El público dedicó varios cánticos a los jugadores, especialmente para el portero Joan Garcia, aún en proceso de recuperación, y sobre todo para Lamine Yamal, que tan solo había jugado 7 minutos en el anterior feudo.

Durante la sesión se probaron los accesos, los tornos, los nuevos asientos, la megafonía, las luces y un nuevo anillo de leds perimetral, con el objetivo de simular la operativa de un día de partido. Todo ello con una multitudinaria presencia de trabajores del club en distintas áreas para poder recabar toda la información necesaria de cara a la apertura del estadio en día de partido oficial. El club confía en que este ensayo sirva para ultimar los detalles antes de reabrir el estadio de forma oficial, ante Athletic o Alavés a finales de mes (22 o 29 de noviembre), y convertir nuevamente el Spotify Camp Nou en el epicentro emocional del barcelonismo.

“El Spotify Camp Nou ya es una realidad”

Joan Laporta dijo tras entrar en el Camp Nou que “ha sido un regreso al futuro” y se mostró satisfecho porque “ya es una realidad aunque falte trabajo por hacer” y “volverá a vivir momentos míticos”.

Sistema avanzado de videoviglilancia

Los Mossos dispondran de un sistema de cámaras de vídeovigilancia “más avanzado”, en el nuevo estadio, con dispositivos que tendrán más capacidad de grabación y potencia más elevada.

