El Vila-sana, obligado a ganar en la pista del líder

Los dos equipos leridanos de la OK Liga femenina, Vila-sana y Alpicat, afrontan hoy, en la sexta jornadas, sendos desplazamientos complicados. El Vila-sana visita la pista del líder Manlleu (17.00), obligado a ganar para no distanciarse aún más después de la sanción que convirtió en derrota su triunfo en Bigues i Riells en la primera jornada, mientras que el Alpicat, que todavía no ha puntuado, visita al Voltregà (17.30), que es séptimo. El Fraga, segundo en la tabla, recibe la visita del Cerdanyola.

El Vila-sana no ha perdido ningún partido ni ha encajado un solo gol, pero la sanción por la alineación indebida en Bigues i Riells, que le condenó a perder en los despachos por 10-0 un partido que había ganado 0-11, le mantiene quinto, con 12 puntos, a tres del Manlleu, único equipo que ha ganado los cinco partidos disputados. Necesita ganar para atrapar a las barcelonesas, que lideran la clasificación. Por su parte, el Alpicat, que ha perdido los cinco partidos disputados, aunque por juego ha merecido mejores resultados, busca estrenar su casillero en San Hipòlit de Voltregà.