Tres leridanos estarán hoy en los octavos del Estatal de Cervera

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Tres leridanos estarán hoy en los octavos de final del Campeonato de España a la banda. Son Armand Moreno, del club de billar Lleida, y Mateu Carbonell y Sergi Garriga del Casal de Cervera. También entró en campeonato el jugador de Santa Coloma de Queralt, Jordi Gassó. En la primera ronda de la liguilla octavos Armand Moreno se impuso a Mateu Carbonell.

También se estrenaron ayer los cabezas de serie como el actual campeón Joan Espinasa de Granollers, Esteve Mata de Centelles y Carles Tusset de Molins de Rei. Hoy entrará en competición el campeón de Europa, el valenciano Raúl Cuenca.

En la fase de octavos las partidas pasan de 75 carambolas a 100 con un límite de 25 entradas. Al cierre de esta edición, la mejor partida la realizó Esteve Mata con una tacada de 28 carambolas y cerró las 100 carambolas de la partida en 17 tacadas.

Durante toda la jornada las 100 butacas del billar del Casal estuvieron llenas. Por la noche se llevó a cabo el acto de inauguración del campeonato a cargo del presidente del Casal Joan Bergadà, que recordó las mejoras realizadas este año como las cámaras para poder seguir las partidas por YouTube, y los nuevos marcadores electrónicos.