Boufra y Duran vencen en la Cursa del Sant Crist

La capital de la Noguera vivió ayer una vibrante jornada deportiva en el marco de su Festa Major, con la celebración de la 44 edición de la Cursa del Sant Crist, una cita ya clásica en el calendario atlético de la comarca organizada por el club Runner's Balaguer y la colaboración del área de Deportes del ayuntamiento. Cerca de 200 corredores tomaron la salida en esta prueba de 5 km imponiéndose en categoría masculina Rahal Boufra, del Pedala.cat, quien se alzó con la victoria con un tiempo de 16 minutos y 13 segundos, compartiendo exactamente la misma marca que su compañero de equipo Aleix Sierra. El podio lo completó Ivan Menchón, del Runner’s Balaguer, con un registro de 16’24”.

Entre las féminas, el dominio también fue para el Pedala.cat gracias a Blanca Durán, que paró el crono en 18’50” tras una intensa pugna con Noemí Aumedes (AA Xafatolls), segunda con 18’51”, y Aina Fillat, también del Xafatolls, que cerró el podio con 19’08”.

La jornada deportiva arrancó con una caminata popular, que sirvió de prólogo a la carrera puntuable para la Lliga Ponent, reuniendo a aficionados y familias antes de dar paso a los atletas en una de las pruebas más queridas de la ciudad, uniendo tradición, deporte y fiesta en un mismo recorrido.