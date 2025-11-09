El Hiopos apela al Barris Nord

El Hiopos Lleida tiene este mediodía (12.00) otro duelo de altura en este exigente arranque de Liga Endesa, en el que se va a enfrentar a cinco de los ‘grandes’ de la competición doméstica en las primeras once jornadas. Hoy es el turno del Baskonia, que llega a la cita en su mejor momento de juego y resultados, no en vano solo ha perdido uno de los últimos siete enfrentamientos entre Liga y Euroliga, encadenando cuatro victorias año y medio después –en la temporada 2023-24–. De ahí que Gerard Encuentra apelara en la previa a la importancia que tendrá el ambiente del Barris Nord en las posibilidades del equipo, ya no solo de ganar, sino de competirle de tú a tú a los vitorianos.

“Necesitamos un pabellón de gala para competir, no para ganar”, apuntó el técnico, que cree que a raíz de alguna lesión y la marcha de Samanic, “ahora su rotación hace que todos se sienten importantes, todos suman. Juegan a un nivel altísimo, sobre todo en defensa”, alertó el técnico leridano, que añadió: “Tienen un equipo súper físico, que juegan constantemente al límite de la falta, muy duro y con mucha confianza. Ahora mismo, incluso con nuestra mejor versión, creo que será difícil, por eso es muy, pero que muy importante, que el Barris esté de gala y apriete desde el primer minuto cualquier decisión, cualquier tiro, que ellos noten que aquí será complicado sacar algo positivo”.

En este sentido, Encuentra, que tendrá la duda de Golomán hasta última hora, ve al equipo preparado después de una semana “muy buena” de entrenamientos y con la derrota frente al Joventut “ya olvidada”. No obstante, es consciente de que hoy la exigencia será máxima y pide a sus jugadores mucha intensidad. “Hay que jugar lo más físico posible, porque ahora ellos están jugando súper físicos. También será importante controlar el rebote defensivo y tener un punto de suerte y de acierto. Será difícil incluso mostrando nuestro mejor nivel, pero eso no quiere decir que salgamos tristes. Vamos a ir con la máxima ambición, aunque ellos van un paso por delante nuestro”, aseveró.

El regreso de Rafa Villar, el gran aliciente del partido

El duelo de hoy tendrá un nombre propio, Rafa Villar. El base de L’Hospitalet regresa por primera vez al Barris Nord, la que fue su casa durante dos años y medio “increíbles” que le ayudaron a crecer “como jugador y como persona”, asegura. “Ahora miro hacia atrás y reconozco que he aprendido mucho. Lleida será mi casa y estoy muy orgulloso de ello”, apunta Villar, que reconoce que el cambio de equipo “ha sido muy grande”, pero “poder jugar minutos y jugar en la Euroliga era el sueño que perseguía”.

El Andorra arrolla a Unicaja y el Manresa cae en Murcia

La abultada victoria del Morabanc Andorra en casa sobre el Unicaja, por 24 puntos de diferencia (98-74), fue el resultado más destacado en la apertura de la sexta jornada, que solo deparó un triunfo foráneo, el que logró el Gran Canaria en Lugo contra el Breogán (81-92). También ganaron en casa el Murcia, que derrotó claramente al Manresa (84-65) para seguir en las posiciones de arriba, y el Tenerife, que sufrió para batir al recién ascendido Burgos (101-97), un partido que no se resolvió hasta los minutos finales.