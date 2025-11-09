El Pons Lleida sale vivo de Alcoi

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Pons Lleida deberá remontar un gol de desventaja dentro de dos semanas en el Onze de Setembre para estar en los octavos de final de la Europe Cup, después de perder ayer la ida en Alcoi por 3-2, en un partido en que siempre fue a remolque y en el que fue castigado con tres penaltis un tanto rigurosos y tuvo que jugar seis minutos en inferioridad.

No comenzaron muy bien las cosas para el Pons Lleida, que antes de cumplirse los dos minutos de juego los colegiados castigaron con penalti un riguroso agarrón de Nico Ojeda sobre Pérez dentro del área. La pena máxima la ejecutó el propio jugador alicantino que, tras repeler Javi Sánchez el primer disparo, recogió el rechace y batió por bajo al meta listado. Les tocaba remar a contracorriente a los de Edu Amat, que apenas inquietaron la meta de Guiri durante los primeros compases.

El Alcoi, por su parte, llegaba con algo más de peligrosidad hasta la meta leridana, pero Sánchez se mostraba certero hasta que en el minuto 20, una pérdida de Ciocale permitió a Álvaro Hernández montar un rápido contragolpe que acabó con un fuerte disparo que sorprendió a Javi Sánchez. El 2-0 empezaba a poner en serio riesgo el partido y la eliminatoria, y el Pons Lleida reaccionó en una jugada de Darío Giménez que salió desviada.

Los listados apretaron y Badia, en una contra en superioridad, se durmió y no tuvo tiempo de rematar. Fue el preludió del primer tanto leridano, que llegó en un gran servicio hacia atrás de Ciocale que Sebas Moncusí empalmó la bola de primeras y a media altura, colocándola por toda la escuadra. Era el merecido premio a la insistencia, que vino por partida doble, ya que 40 segundos después Ojeda se sacó un disparo cruzado que sorprendió a Guiri, restableciendo las tablas.

La primera mitad acabó con otro sobresalto para los listados en forma de penalti, el segundo de la noche, también por un agarrón de Moncusí sobre Pérez que Manuel Hernández estrelló en el larguero. Y la segunda parte tampoco empezó mejor, ya que un derribo de Sánchez sobre Autet era señalado con penalti, el tercero. Esta vez lo ejecutó el leridano del Alcoi Iago Vázquez, pero la bola dio en el larguero y tras dar en la espalda de Sánchez salió desviada. El Pons Lleida se había salvado de nuevo, pero no mostraba signos de mejora.

No obstante, pudo adelantarse por primera vez en el 29, con la décima falta de los alicantinos, pero Gabarró no acertó a batir a Guiri, que en la jugada posterior dio involuntariamente un golpe con el stick a Moncusí que le valió la exclusión y un penalti, que Miguélez tampoco aprovechó. El partido se rompió por las decisiones arbitrales. Dos azules más, una a Ciocale y otra a Ojeda, dejaron 4 minutos en inferioridad al Llista y el Alcoi lo aprovechó para marcar el 3-2, obra de Pascual de fuerte disparo. Los locales aún pudieron hacer más grande la herida con la décima falta leridana, pero Javi Sánchez lo evitó parando la directa a Ceschin.

En la jugada posterior, los listados gozaron de otra directa por la decimosexta falta local, pero esta vez Ojeda se topó con Guiri, el mejor de los alicantinos. El recital arbitral no acabó aquí, ya que faltando 4 minutos, Ojeda era excluido por segunda vez. Por suerte, el Pons Lleida defendió bien en inferioridad y acabó con una derrota que fue un mal menor, dejando la eliminatoria totalmente abierta.

“Por cómo ha ido todo y el arbitraje, podemos estar contentos”

Edu Amat no acabó nada satisfecho del resultado, pero reconoció que “por cómo ha ido el partido, con el arbitraje europeo tan casero que ha habido, podemos estar contentos de haber salido vivos de aquí”, y añadió: “Veníamos con la idea de ganar, no de conseguir el mejor resultado posible, que hubiese sido una victoria, pero tenemos que ser conscientes de que del peor resultado hemos sacado el mejor”. El técnico listado aseguró que “el equipo ha merecido sacar más de lo que ha logrado. Hemos batallado y dado la cara, creando ocasiones que no hemos sabido aprovechar. Lo positivo es que no nos hemos descompuesto con el 2-0 y la lástima ha sido no habernos puesto por delante. Nos tocará ganar la vuelta con nuestra gente”, aseveró.