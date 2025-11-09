Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Vila-sana sigue intratable en el arranque liguero y superó ayer con solvencia al Manlleu (2-4), que llegaba al partido líder, pero se sumó a la lista de rivales directos que cayó derrotado ante las del Pla, aunque se convirtió en el primer equipo en anotarles goles esta temporada. El equipo de Pla d'Urgell no suma el pleno de puntos debido a la alineación indebida de la primera jornada y, pese a ser cuarto, se queda a uno del Fraga, el nuevo líder.

El inicio fue inmejorable para el Vila-sana, porque la igualdad duró solo 12 segundos, el tiempo que tardó Luchi Agudo en recoger el rechace de un primer ataque y enviar la bola a la escuadra (0-1). Pese a que la ex de las del Pla d’Urgell Vale Fernández remató al palo en el minuto 3, el equipo de Lluís Rodero controlaba el ritmo y, en el 7, Elsa Salvanyà le arrebató el balón a una rival pegada a la valla y, sin oposición, batió a la portera Abril Alonso (0-2). Desde entonces hasta el descanso, las llegadas fueron mínimas.

Tras el descanso, el Manlleu salió con más voluntad de atacar, pero Sandra Coelho tuvo poco trabajo por la intensa defensa de sus compañeras. La frustración ofensiva local contrastó con la del Vila-sana, que con poco dobló su ventaja. Primero fue Florenza, que hizo el 0-3 en una acción por la banda izquierda, un minuto antes de que Victòria Porta convirtiera una directa por la décima falta local (0-4). El partido parecía no tener más historia, pero el Manlleu consiguió ser el primero en batir la portería del Vila-sana, y por partida doble. Blanca hizo el 1-4 en un latigazo y Vale Fernández, con el 2-4 a falta de 3:30, trató de animar un partido que las leridanas volvieron a poner en cloroformo, con posesiones largas para atar un nuevo triunfo.

Rodero: “El equipo cada vez juega mejor y ha hecho un gran partido”

El entrenador del Vila-sana, Lluís Rodero, consideró que su equipo hizo “un gran partido, en el que pudimos irnos de mucho más en el marcador”, aunque admitió que “encajar los dos goles al final nos deja un sabor un poco amargo, porque queríamos seguir con esta racha sin encajar”. Aun así, puso en valor que “hemos tenido un arranque muy complicado, casi sin hacer pretemporada y con muchas bajas, y el equipo cada vez juega mejor. Es evidente que aún podemos mejorar, ser más agresivas en la presión por ejemplo, pero se ve mejoría cada día y estamos dando pasos adelante, porque hoy hemos tenido el partido siempre controlado”.