A tres puntos del liderato

El FC Barcelona no falló en Balaídos, donde exhibió su pegada, con un triplete de Lewandowski y otro gol de Lamine Yamal, para tumbar a un combativo Celta (2-4) y marcharse al parón liguero a solo tres puntos del Real Madrid. De Jong fue expulsado en el tiempo añadido y no podrá jugar ante el Athletic Club, donde Flick tampoco contará con el lesionado Pedri.

El plan inicial del técnico azulgrana Hansi Flick se alteró con la baja de Marc Casadó en el calentamiento, único contratiempo en una noche lluviosa y vibrante, con un primer tiempo de ritmo alto y numerosas ocasiones. Balaídos presenció un delicioso espectáculo futbolístico.

El Barça fue fiel a su idea de asumir riesgos con la defensa adelantada, pero el Celta castigó con pases veloces y desmarques. La sala VOR intervino para señalar una mano de Marcos Alonso: penalti y gol de Lewandowski, que desató el vendaval. Poco después, Carreira empató tras una gran jugada con Borja Iglesias. El conjunto azulgrana respondió con insistencia. Rashford fue una pesadilla para Mingueza, generando varias ocasiones hasta que Lewandowski anotó su segundo gol tras un centro del inglés. El Celta reaccionó otra vez: Borja Iglesias firmó un cañonazo fantástico para el 2-2. Pero antes del descanso, Lamine Yamal aprovechó otro desborde de Rashford para poner el 2-3 y cerrar una primera parte espectacular.

En la segunda mitad, el técnico celtista Claudio Giráldez reforzó la defensa con Javi Rodríguez, pero el ritmo bajó y el Barcelona se apoderó del balón. Controló al Celta desde la posesión y no sufrió sobresaltos. En un córner, Rashford centró y Lewandowski cabeceó su tercer gol, sentenciando el partido. El equipo de Hansi Flick dominó con autoridad, mientras el Celta, bloqueado y errático, apenas inquietó. En los minutos finales, Fermín robó un balón a Marcos Alonso y Lamine Yamal estrelló un tiro al poste, rozando el quinto tanto para un Barcelona eficaz y superior.

Flick: “Ha sido un día perfecto y nos dará confianza”

Hansi Flick estaba muy satisfecho tras el partido: “Con balón, en ambas partes hemos estado muy bien y en la segunda parte defendimos mucho mejor. Ha sido un día perfecto, estoy muy feliz por el trabajo con balón y por cómo ha luchado el equipo. Contento por Robert y por el equipo en general. Esto nos dará confianza”. Por su parte, Lewandowski dijo que “lo importante es que estamos a dos puntos menos del Madrid”.