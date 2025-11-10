El Almacelles golea para salir de la zona baja

Publicado por JOAQUÍN ALONSO Creado: Actualizado:

El Almacelles arrolló al Solsona en un partido que empezó con una primera parte que fue disputada, sin ningún dominador claro y con pocas ocasiones de peligro en las dos porterías. Tras el descanso, el Almacelles salió a por la victoria, dando un paso hacia adelante.

Primero fue Argelich, que abrió la lata a los pocos minutos de juego de la segunda parte. Más adelante, Cardona se marcó en su propia portería para el segundo y Argelich amplió la ventaja. Ya en los minutos finales, Àlex sentenció el partido y completó la goleada con otros dos tantos, dándole los tres puntos al Almacelles.