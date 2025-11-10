FÚTBOL
El Almacelles golea para salir de la zona baja
El Almacelles arrolló al Solsona en un partido que empezó con una primera parte que fue disputada, sin ningún dominador claro y con pocas ocasiones de peligro en las dos porterías. Tras el descanso, el Almacelles salió a por la victoria, dando un paso hacia adelante.
Primero fue Argelich, que abrió la lata a los pocos minutos de juego de la segunda parte. Más adelante, Cardona se marcó en su propia portería para el segundo y Argelich amplió la ventaja. Ya en los minutos finales, Àlex sentenció el partido y completó la goleada con otros dos tantos, dándole los tres puntos al Almacelles.