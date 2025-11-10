El Hiopos Lleida tumba a otro de los grandes como el Baskonia gracias a tres enormes cuartos

El Hiopos Lleida volvió a dar la campanada derrotando ayer a otro de los considerados 'grandes' de la Liga Endesa, un Baskonia que fue atropellado en unos tres primeros cuartos pletóricos de juego local (86-80), llegando a estar 29 puntos abajo en el ecuador del tercero (62-33). La calidad del rival y la presión por ganar de los de burdeos apretaron el marcador en un final en el que el acierto en el tiro libre fue clave para amarrar la cuarta victoria del curso en un Barris Nord que, como pidió Encuentra en la previa, estuvo de gala.

El destino quiso que Rafa Villar, que regresaba por primera vez como rival al coliseo leridano, fuera el encargado de inaugurar el marcador desde la línea de personal, donde testó lo que es estar en el otro bando. Los aplausos de su presentación se convirtieron rápidamente en silbidos y gritos de ¡otra, otra! cuando el de L’Hospitalet erró el primer lanzamiento. El empuje de la grada que tanto pidió Gerard Encuentra en la previa se vio desde el salto inicial y el equipo voló en un primer cuarto antológico.

Tras un intercambio de golpes inicial (5-5), el Hiopos Lleida puso la directa. Encuentra ideó una zona 3-2 que cortocircuitó las ideas vitorianas, dificultando mucho sus ataques. Paolo Galbiati tuvo que parar el partido al poco de superarse el ecuador del primer cuarto porque los de burdeos ya dominaban por nueve puntos (14-5), los cinco últimos anotados por un Mikel Sanz que fue la apuesta del técnico en el quinteto titular y el vasco no defraudó.

Aunque Kurucs rompió una sequía de casi tres minutos sin anotar del conjunto vasco, el Hiopos no bajó el pie del acelerador y fue haciendo más grande la brecha con un juego eléctrico y un acierto descomunal. Un triple de Batemon; otro de Ejim, que además robó un balón para machacar el aro rival; dos canastas seguidas de Golomán, que regresaba después de perderse el último partido, y un tiro libre de Jiménez situaron la renta en los 20 puntos (27-7), completando un parcial demoledor de 22-2. Verlo para creerlo.

Los vitorianos lograron reducir la renta a 19 al final del primer periodo, pero al inicio del segundo la brecha volvió a ensancharse gracias a Krutwig y Paulí, que situaron los 21 de renta (32-11). Simmons, con dos triples, frenó por momentos el ímpetu del Hiopos (36-17). Encuentra, que no quería avivar la reacción vitoriana, paró el partido y reordenó los sistemas. La vuelta no fue la esperada, ya que Simmons seguía de dulce desde los 6,75, pero Agada replicó con cinco puntos seguidos y el Hiopos logró llegar al descanso con su máxima ventaja (49-28).

De regreso de los vestuarios, el cuadro leridano siguió a lo suyo y aún incrementó más su renta hasta una máxima de 29 puntos (62-33) superado el ecuador del tercer periodo. Ahí empezó a dar un vuelco el partido. Un parcial de 0-8, con Sedekerskis a los mandos, reactivó al Baskonia, que cerró el cuarto 19 abajo (66-47) y con otras sensaciones. La remontada vitoriana siguió su curso en el último asalto y Encuentra se vio obligado a parar el partido un minuto después de reanudarse tras un 2-7 de salida (68-54).

Los triples de Nowell situaron al Baskonia a solo seis puntos (80-74) a falta de dos minutos, con un Hiopos que mantenía cierta distancia gracias a los tiros libres, especialmente de Batemon. Pero el partido aún no estaba cerrado, y más después de dos triples seguidos de Luwawu-Cabarrot que ponían la diferencia en 4 puntos (84-80) con cinco segundos por jugarse. Encuentra paró el partido y Batemon, desde la personal, amarró una victoria de muchos quilates que dan al equipo un segundo comodín tras el conseguido en el Palau ante el Barça.