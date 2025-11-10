Gabri García, entrenador del Atlètic Lleida: “Me he equivocado”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

A diferencia de la anterior derrota (2-4) ante el Castellón B, en la que cargó contra los jugadores, ayer el técnico del Atlètic Lleida, Gabri García, empezó su intervención explicando que “el partido no era para ese 4-4-2 con el que hemos salido”, reconociendo que “me he equivocado porque creía que saldrían con otro sistema”. El técnico detalló que “los delanteros han estado muy marcados y nos ha costado mucho generar peligro”.

En cuanto al juego, el técnico de Sallent afirmó que “nos hemos encontrado un gol inmerecido, pero luego no hemos sabido gestionar el ritmo del partido”. A pesar de asumir parte de la culpa, volvió a mencionar los fallos defensivos: “No entiendo por qué siempre nos hacen daño a la espalda de la defensa y siempre por la banda izquierda. Los dos goles vienen por esa banda y en el segundo aún no entiendo cómo, de un despeje, se plantan dos jugadores solos”, lamentó.

Ante la delicada posición en Liga, Gabri dijo tener fe para revertir la situación. “A partir de ahora ya vamos a tener todas las semanas libres y curiosamente, la única semana que hemos tenido libre esta temporada nos ha valido para llevarnos nuestra única victoria. Por lo que, en este sentido, el dejar atrás todas las copas creo que nos va a ir muy bien”, argumentó. Aun así, el entrenador fue realista con el mal momento del equipo, diciendo que “ahora ya no tenemos excusa en que no ganamos por la carga de minutos”.