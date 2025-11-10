Punto de mérito ante el líder

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Balaguer sumó un punto al empatar (1-1) en la siempre dificil visita al feudo del Turó Peira. Los barceloneses, que con el empate perdieron el liderato del grupo, se adelantaron en un saque de banda que Gutiérrez cabeceó a la red (1-0). La igualdad y el dominio alterno fueron la tónica predominante en la primera mitad y se llegó al descanso con la mínima ventaja local.

Ya en la segunda parte, el equilibrio se mantuvo hasta que, en el minuto 63, una dura entrada de Josué fue sancionada por el árbitro con tarjeta roja directa, dejando en inferioridad numérica al Turó Peira. El Balaguer se adueñó entonces del control del balón y pasó a dominar el encuentro. En el minuto 79, un fuerte disparo desde fuera del área de Guerau Coll, que impactó en su trayectoria con un defensa local, acabó convirtiéndose en el 1-1 que igualaba el marcador. A partir de ese momento y pese a su superioridad numérica el Balaguer pareció perder fuerza y ello, combinado con la reacción del Turó Peira, mantuvo la emoción y la incertidumbre durante los últimos minutos del partido. Pese a todo, y aunque el Balaguer ya no tuvo más ocasiones para marcar, los de Josete se defendieron con orden y mantuvieron el empate hasta el final del encuentro. El empate alarga a cinco los partidos sin ganar de los rojillos, que se mantienen, gracias a los demás resultados de la jornada, en la undécima plaza de la clasificación, y recibirán al Poble Sec en el Municipal el próximo domingo.