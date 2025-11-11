Plan para la consolidación

Albert Aliaga, presidente del Força Lleida, lleva tiempo intensificando las gestiones con empresas y entidades locales para asegurar la viabilidad económica del club más allá de la presente temporada. Su objetivo es claro: dejar una estructura financiera sólida que garantice la continuidad del proyecto en la ACB durante los próximos dos o tres años, independientemente de si él sigue o no al frente de la entidad después del verano, que es cuando expira su mandato.

El presidente del Força Lleida insiste en que su prioridad no es tanto decidir ahora si seguirá al frente, sino cumplir con un compromiso adquirido con su junta directiva y con las instituciones locales. “Así lo he dicho a mis compañeros de junta, al alcalde y al presidente de la Diputación: me comprometía a dejar esta temporada el club consolidado económicamente por un par o tres de años, independientemente de quién esté al frente del club”, indicó.

Ese proyecto se sostiene, en gran medida, en conseguir la fidelización de las empresas colaboradoras que vienen acompañando al club desde su ascenso a la ACB. La entidad cuenta actualmente con una veintena de firmas que aportan la parte más significativa del presupuesto, y muchas de ellas ya han renovado su compromiso más allá de esta temporada. “De la veintena de empresas que tenemos con una mayor aportación económica, la gran mayoría está ligada por más de un año”, aseguró. Entre las marcas vinculadas al club destaca Hiopos, patrocinador principal en la etapa ACB y que cogió el relevo de ICG, del mismo grupo A&K Holding, cuyo contrato expira también al final de la presente campaña. Aliaga confirmó que ya se han iniciado conversaciones para prolongar la relación. “Se está hablando para ampliarlo, como estamos haciendo con otras empresas”, dijo.

El Baskonia voló desde Alguaire para jugar la Euroliga

La plantilla del Baskonia abandonó Lleida pocas horas después de jugar y perder su partido ante el Hiopos Lleida, pero no lo hizo para regresar a Vitoria, sino que se desplazó a Sofía (Bulgaria) para jugar el primero de los dos partidos que tiene esta semana en la Euroliga. Los vitorianos volaron en la tarde del domingo desde el aeropuerto de Alguaire para medirse hoy al Happoel Tel Aviv en Sofía y el viernes al otro equipo israelita, el Maccabi, en Belgrado. Tras lograr tres triunfos seguidos en casa, los azulgranas afrontan una prueba de fuego de conseguir el primer triunfo como visitante en Europa.

El club iguala el mejor arranque de la temporada 2002-2003

El Hiopos Lleida sumó ayer, contra todo pronóstico, la cuarta victoria de la temporada tras derrotar al Baskonia, que venía en un momento dulce al encadenar cuatro victorias entre ACB y Euroliga, algo que no sucedía desde hacía año y medio. Con ese triunfo, el equipo de Gerard Encuentra ha igualado el arranque del entonces Caprabo Lleida en la campaña 2002-2003, que logró arrancar con cuatro victorias seguidas ante Girona, Sevilla, Cáceres y Granada –estos dos últimos acabaron descendiendo– y perdió los dos siguientes ante Baskonia y Unicaja. A nivel estadístico, el Hiopos es el cuarto mejor equipo en rebotes defensivos y el quinto en tapones.

El Barça negocia el regreso de Xavi Pascual para suplir a Peñarroya

Después de la destitución el domingo de Joan Peñarroya, el Barça ha activado el regreso de Xavi Pascual, el que fue técnico del conjunto azulgrana entre 2008 y 2016, protagonizando una exitosa etapa en los banquillos en la que se ganó la primera Euroliga de la historia del club. Fuentes de la entidad barcelonista han confirmado a EFE que Pascual, sin equipo desde que acabó su vinculación con el Zenit de San Petersburgo al final de la pasada temporada, es el entrenador elegido para ocupar de nuevo el banquillo del Palau, un acuerdo que podría cerrarse en breve, ya que el equipo tiene esta semana doble jornada europea.