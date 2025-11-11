Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El partido entre el Artesa de Segre y el Oliana disputado el pasado sábado, correspondiente a la jornada sexta del Grupo 47 de la Segunda división juvenil y cuyo resultado fue de 1-3, acabó con una trifulca entre jugadores de ambos equipos, cuatro expulsados –dos por bando– y requirió la presencia de los Mossos d'Esquadra hasta que se calmaron los ánimos.

Los incidentes se desencadenaron nada más finalizar el partido y cuando los jugadores enfilaban ya el camino de los vestuarios. El árbitro, que expulsó a dos jugadores de cada equipo, hizo constar en el acta que “al acabar el partido varios jugadores de ambos equipos comenzaron a encararse entre ellos. He podido identificar a dos de cada equipo. Cuando la discusión ha subido de intensidad han comenzado a propinarse puñetazos y me he tenido que retirar temiendo por mi integridad física”.

Los jugadores expulsados fueron por parte del Artesa de Segre, LL.M.F. y E.A.V., mientras que por parte del Oliana fueron J.P.S. y M.E.B.. En los cuatro casos, el colegiado hizo constar el mismo motivo: “Dar un puñetazo a un adversario”.

Familias de los jugadores del Oliana redactaron un comunicado, al que tuvo acceso SEGRE, en el que denuncian que “varios jugadores del Artesa agredieron física y verbalmente” a los del Oliana. El escrito continúa afirmando que “la situación se descontroló cuando parte de la afición local invadió el campo y aumentó la tensión, obligando a la intervención de los Mossos d’Esquadra.

El comunicado critica cómo, en ocasiones, “la competitividad y la presión por ganar” hacen que “se pierda el sentido educativo y formativo del deporte” y subraya “la responsabilidad de los clubes, entrenadores y federaciones para prevenir y sancionar este tipo de conductas, así como la importancia de que los técnicos actúen como modelos de comportamiento”.

También reclaman estas familias “una respuesta institucional clara y medidas” para asegurar que los jóvenes compitan en un entorno seguro. También aseguran que el caso del Artesa de Segre no sería el primero en ese campo, lo que refuerza la necesidad de que “no quede en el olvido” y que haya “una investigación rigurosa y sanciones ejemplares”. Finalmente, el texto concluye que este episodio debe servir como “punto de inflexión” para reflexionar sobre los valores del deporte.

Diálogo entre presidentes Sergi Galceran y Núria Plana, presidentes del Artesa de Segre y el Oliana respectivamente, conversaron ayer y coincidieron en que incidentes así no se pueden volver a repetir. “Ha sido más culpa de nuestros jugadores y, además de la sanción federativa que les impongan, desde el club también les castigaremos”, aseguró Galceran, que no estaba presente en el partido.

Al parecer, el pique entre jugadores de ambos equipos ya venía de un partido de pretemporada. Por su parte, Núria Plana dijo que “el Artesa de Segre ha tenido más culpa en lo que ha pasado. Dos jugadores de ellos fueron a por uno nuestro tras finalizar el partido”.