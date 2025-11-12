SEGRE

El Máster en Derecho Deportivo del Inefc celebra su 30 aniversario

El director del Máster en Derecho Deportivo, Vicente Javaloyes.

Xavi Madrona
Xavier Madrona RubioPeriodista

El Máster en Derecho Deportivo, organizado por Inefc Lleida y certificado por la UdL, celebra el viernes y el sábado su 30 aniversario, consolidándose como uno de los programas formativos más influyentes en el ámbito jurídico-deportivo. La conmemoración reunirá a destacadas figuras académicas y a exalumnos que ocupan cargos de primer nivel en organismos internacionales. El encuentro arrancará el viernes con la inauguración a las 10.30, seguida de tres mesas redondas centradas en la evolución del derecho deportivo, la lex sportiva y los retos de futuro del sector. Participarán expertos como Andreu Camps, José Luis Carretero, Emilio García Silvero o Gerardo Acosta, entre otros.

Pero el verdadero reflejo del éxito del máster, que dirige el doctor en Derecho y experto en gestión deportiva, Vicente Javaloyes, estudiante de la primera promoción (1995-1997), se encuentra en su red de antiguos alumnos. Entre ellos, Emilio García Silvero, jefe de los servicios jurídicos de la FIFA; Damaris Young, miembro del Comité Olímpico Internacional y presidenta del Comité Olímpico de Panamá; Jaime Lamboy, responsable jurídico de la FIBA; Juan Luis Soto, director de Gabinete de la Presidencia del CSD; Ana Ballesteros, secretaria general de la Real Federación Española de Atletismo; Gerardo Acosta, presidente de la Federación Paraguaya de Atletismo; Félix Jordán de Urriés, hasta hace poco director general de la Fundación Deporte Joven del CSD; o Reyes Bellver, directora de Fútbol Femenino de la RFEF. El programa se completará con actividades deportivas, un VIII Encuentro Alumni y la asamblea general de la Asociación Sports Law Alumni, que cerrará las jornadas el sábado.

