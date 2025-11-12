El Máster en Derecho Deportivo del Inefc celebra su 30 aniversario

El Máster en Derecho Deportivo, organizado por Inefc Lleida y certificado por la UdL, celebra el viernes y el sábado su 30 aniversario, consolidándose como uno de los programas formativos más influyentes en el ámbito jurídico-deportivo. La conmemoración reunirá a destacadas figuras académicas y a exalumnos que ocupan cargos de primer nivel en organismos internacionales. El encuentro arrancará el viernes con la inauguración a las 10.30, seguida de tres mesas redondas centradas en la evolución del derecho deportivo, la lex sportiva y los retos de futuro del sector. Participarán expertos como Andreu Camps, José Luis Carretero, Emilio García Silvero o Gerardo Acosta, entre otros.

Pero el verdadero reflejo del éxito del máster, que dirige el doctor en Derecho y experto en gestión deportiva, Vicente Javaloyes, estudiante de la primera promoción (1995-1997), se encuentra en su red de antiguos alumnos. Entre ellos, Emilio García Silvero, jefe de los servicios jurídicos de la FIFA; Damaris Young, miembro del Comité Olímpico Internacional y presidenta del Comité Olímpico de Panamá; Jaime Lamboy, responsable jurídico de la FIBA; Juan Luis Soto, director de Gabinete de la Presidencia del CSD; Ana Ballesteros, secretaria general de la Real Federación Española de Atletismo; Gerardo Acosta, presidente de la Federación Paraguaya de Atletismo; Félix Jordán de Urriés, hasta hace poco director general de la Fundación Deporte Joven del CSD; o Reyes Bellver, directora de Fútbol Femenino de la RFEF. El programa se completará con actividades deportivas, un VIII Encuentro Alumni y la asamblea general de la Asociación Sports Law Alumni, que cerrará las jornadas el sábado.