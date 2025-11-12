García y Romero avanzan en el Catalonia Open

Axel Romero, durante el partido que disputó ayer en las pistas del Tennis Urgell. - CT URGELL

Álvaro García y Axel Romero se impusieron ayer en sus respectivos duelos del Catalonia Open-Ara Lleida, puntuable para el circuito Tennir Europe Junior Tour que se disputa en el Club Tennis Urgell, y se convirtieron en los dos únicos supervivientes leridanos del cuadro masculino, después de la eliminación de Daniel Culleré.

García superó la segunda ronda deshaciéndose del esloveno Erik Meolic, cabeza de serie número 12, en un intenso duelo que se resolvió en tres sets (7-5, 2-6 y 6-2). Por su parte, Romero venció con mucha solvencia al tercer cabeza de serie, el bielorruso Artsiom Askirk, por 7-5 y 6-2.

En cambio, Daniel Culleré fue el único leridano que no pudo superar ayer su duelo individual, en el que salió vencedor el chino Ruibo Gu, por un doble 6-1. También hubo representación leridana en el cuadro masculino de dobles, en el que Ramon Perat y Oleguer Rogés se estrenaron con una derrota por 6-4 y 6-0 contra la pareja formada por el chino Jinxuan Cheng y el japonés Hiroaki Nara.

Además de Álvaro García y Axel Romero, que hoy disputarán la tercera ronda masculina, también competirá Astrid Rogés, la única superviviente leridana en el cuadro femenino, que se enfrentará a la segunda favorita, Edurne Tortajada.