Los ayuntamientos de Oliana y Artesa de Segre emitieron ayer un comunicado conjunto en el que lamentan y condenan los incidentes ocurridos el pasado sábado al término del partido de juveniles que enfrentó al EFA Artesa de Segre y al Oliana.

El encuentro, correspondiente a la sexta jornada del Grupo 47 de la Segunda División Juvenil, finalizó con victoria visitante por 1-3, pero el marcador quedó en un segundo plano tras la trifulca entre jugadores de ambos equipos una vez concluido el choque. La situación derivó en cuatro expulsados —dos por equipo— y en la intervención de los Mossos d’Esquadra, que acudieron al terreno de juego para restablecer la calma.

En su comunicado, los dos consistorios expresan su “más sincero lamento” por los hechos y rechazan cualquier forma de violencia, física o verbal, recordando que el deporte y, especialmente, el fútbol base deben regirse por valores como el respeto, la convivencia, la compañerismo y la superación compartida. “El fútbol, como el resto de deportes, ha de ser un espacio educativo y de crecimiento personal, donde los jóvenes aprendan el valor del esfuerzo, del trabajo en equipo y del respeto mutuo, tanto dentro como fuera del campo”, señala el texto conjunto.

Los ayuntamientos remarcan que los incidentes “no representan ni a los clubes, ni a los municipios, ni a las familias” que día a día trabajan por mantener vivo el espíritu deportivo. Por ello, hacen un llamamiento a la serenidad, al respeto y a la reflexión colectiva, reiterando su compromiso con un fútbol base centrado en la formación y la convivencia por encima del resultado.

Finalmente, se ponen a disposición de los clubes para colaborar en cualquier iniciativa educativa o formativa que refuerce los valores del deporte y evite que situaciones similares se repitan. “Creemos firmemente que el fútbol base debe seguir siendo un espacio de valores, aprendizaje y respeto”, concluye el comunicado.