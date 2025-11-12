Roger Alcalà y Marc Arnau, protagonistas de la Escola de Valors

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los jugadores del Atlètic Lleida Roger Alcalà y Marc Arnau departieron ayer por la mañana con los alumnos de sexto de Primaria de la Escola Països Catalans de Lleida, en la primera visita de la temporada del proyecto Escola de Valors del club, que finalmente no se llevará a cabo este año en el Camp d’Esports. Los propios alumnos, para completar la experiencia, vivirán este sábado el partido entre el Atlètic Lleida y Andratx en el estadio.