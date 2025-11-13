Pleno de victorias

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Barça dominó a placer el partido de la tercera jornada de fase de liga de Liga de Campeones femenina y ganó al OH Leuven por 3-0, con los goles de Alexia Putellas, Everaerts en propia puerta y Paredes, en vísperas del duelo de Liga F contra el Real Madrid.

El conjunto azulgrana, que venía de fulminar al Deportivo de La Coruña con un 8-0, quiso mantener el campo inclinado hacia la meta rival en el regreso de Europa al Estadi Johan Cruyff. Con el fuerte inicio, la goleada parecía lo más claro, pero el Leuven resistió.

Antes del descanso, Alexia Putellas marcó el 1-0 de penalti, tras una gran primera mitad de Vicky López. Caroline Graham Hansen fue quien dio profundidad a las azulgranas en el segundo acto y quien forzó el segundo, de Kim Everaerts en propia puerta, e incluso el 3-0 de Irene Paredes en un saque de esquina para rematar la faena y dar por liquidado el partido.

El Barça, líder con nueve puntos, los mismos que el OL Lyonnes pero con mejor diferencia de goles, tuvo paciencia e insistió ante un Leuven que demostró también su buena campaña. El líder de la Liga belga se encontró en defensa y supo manejar el acoso local, comandado por Alexia Putellas y Vicky López, por banda derecha.

Las de Pere Romeu, que controlaron también algún intento de contra visitante, encontraron la mejor ocasión desde los once metros, con un penalti de Linde Veefkind sobre Hansen. Putellas no falló justo antes del pitido del descanso y la delantera noruega siguió como pesadilla rival hasta que el Barça sentenció.

Con un juego más directo al desmarque de la noruega, el Barça rozó el segundo, pero poco después, Hansen forzó el 2-0 en propia puerta de Everaerts. El OH Leuven empezó a darse por vencido, aunque tuvo su único disparo a puerta con la joven Kadhiya, gol anulado por fuera de juego, cuando Irene Paredes había cabeceado el 3-0.

El cuadro azulgrana perdonó la goleada, sobre todo Kika Nazaréth, pero cumplió en Champions, ante un Leuven que aún no había perdido, para volver a lo alto de la tabla tras la victoria del OL el martes. Un buen ensayo, ante un rival vestido de blanco, para tratar de apuntarse el Clásico liguero del sábado de nuevo en casa.

Tras el partido, el técnico, Pere Romeu, dijo que “estoy contento con los tres puntos. Éramos conscientes de que sería un partido difícil y exigente y así ha sido Hemos tenido una buena entrada de partido y hemos ido creciendo”.