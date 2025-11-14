Inversión de 639.000€ para reformar el Juanjo Garra

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno Local de la Paeria aprobó ayer el proyecto de reforma del pabellón Juanjo Garra, una de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones en Equipamientos Deportivos que cuenta con una inversión total de 2,5 millones de euros para poner a punto las instalaciones deportivas municipales. El proyecto, con un presupuesto de 639.222,71 euros (IVA incluido), será expuesto al público por un periodo de 30 días hábiles antes de proceder a la licitación de las obras.

La actuación consistirá en la sustitución de parte de la cubierta del edificio, que sufría problemas de filtraciones de agua y también se aprovechará para resolver otras carencias detectadas, con la instalación de pasarelas de mantenimiento en la cubierta, nuevos pasamanos en las escaleras de las gradas, la sustitución de carpinterías y cierres, la impermeabilización del muro soterrado del rocódromo y la adecuación de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida junto a la fachada principal. También se renovarán las instalaciones de climatización de los vestuarios y la bomba de calor, se sustituirán los elementos de regulación y control, se mejorará el aislamiento térmico de las cañerías y del sistema de producción de agua caliente y se instalará un nuevo sistema de ventilación en el almacén. Recientemente se instalaron nuevos asientos y se renovó el alumbrado.