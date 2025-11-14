Lamesa: “La buena dinámica se ha de traducir en puntos”

Roger Lamesa, técnico del AEM junto con Miquel Seuma, cree que el equipo “está dando pasos adelante”, pero reconoce la necesidad de ganar partidos. “La dinámica está siendo positiva, pero se ha de traducir en puntos. Hay buenas sensaciones, puntos de mejora, pero nos penalizan mucho los errores. Estamos preocupados porque el equipo tiene que ganar”, explicó ayer en las declaraciones previas al partido que disputará este domingo en el Camp d'Esports ante el Tenerife B (11.00/Lleida en Joc).

Explicó también que no descarta que el actual tándem que forma con Seuma siga hasta final de temporada, pero señaló que el club sigue buscando nuevo entrenador o entrenadora. “El equipo responde bien a esta situación de interinidad. Seguimos valorando opciones, hablando con gente y buscando alguien que lleve el proyecto hasta final de temporada”, reconociendo que “Miquel Seuma está preparado y más pronto o más tarde será el quien lo lleve”.

Explicó también que el club busca refuerzos. “Sí, hay que mejorar la plantilla. Tenemos la baja de Paula Rojas, también la de una portera del filial y buscamos dos jugadoras. El mercado de invierno es complicado pero estamos en ello, mirando un par de posiciones, sin que ello suponga que salga nadie. Estamos contentos con la plantilla pero necesitamos refuerzos, necesitamos más goles”. Al respecto añadió que “jugamos bien, tenemos llegada, creamos ocasiones, pero no marcamos y no ganamos y el rival, con muy poco, nos hace daño. Tenemos que mejorar mucho en este aspecto y no nos sirven las excusas. Hay que perder la ansiedad de cara al gol”.

Sobre el rival del domingo, el Tenerife B, señaló que “es un filial atípico, que tiene jugadoras de más de 23 años. Se formó el pasado verano por la fusión de dos equipos y son muy competitivas. Es un equipo muy sólido que hace una presión alta y tiene las ideas muy claras”.

Lamesa añadió que aunque “jugar en el Camp d’Esports nos hace una ilusión increíble, la adaptación no está siendo fácil. Este domingo jugamos a las 11.00, con una carrera que rodea el estadio y en un horario poco habitual. Pero lo afrontamos con la máxima ilusión”.