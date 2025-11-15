El Barça reacciona en el último cuarto para tumbar a la Virtus

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Barça sigue alargando su buen momento en la Euroliga. El conjunto azulgrana se apuntó el segundo triunfo continental de la semana, el séptimo de la temporada, tras batir a la Virtus Bolonia por 88-81. Los azulgranas, de nuevo bajo las órdenes de Òscar Orellana, lograron romper la igualdad del choque con un último cuarto para el recuerdo, demostrando garra y competitividad en cada acción, logrando reconciliarse con un Palau que disfrutó y enloqueció con el esfuerzo de sus jugadores. Kevin Punter, con 17 puntos, fue el máximo anotador del equipo y del partido.