Moreira arranca muy atrás el camino hacia el título mundial de Moto2

Diogo Moreira, líder de Moto2 y que está a solo un punto de conquistar el título mundial, no arrancó nada bien el decisivo Gran Premio de la Comunitat Valenciana. El brasileño afincado en Alcarràs se quedó fuera de la Q2 al ser decimonoveno, aunque a su rival por la corona, el madrileño Manu González, tampoco le fue demasiado bien y acabó con el décimo mejor registro.

La categoría intermedia encara su última prueba de la temporada con la tensión del título y la sesión de Práctica dejó ayer claras señales de la batalla. De momento, el alicantino Daniel Holgado se hizo con el mejor tiempo al rodar en 1:32.408, estableciendo un registro que marcó el ritmo del ‘Top 14’ que accede directamente a la Q2. El contraste lo puso el líder del campeonato Diogo Moreira, que sufrió una auténtica jornada para olvidar al terminar en decimonovena posición, fuera del ‘Top 14’, lo que le obligará a pasar por la repesca de la Q1 y salir mañana en la carrera muy retrasado.

En MotoGP, la sesión de ayer arrojó un panorama competitivo e interesante a pesar de estar más centrada en la preparación que en el campeonato. Pedro Acosta (KTM) logró el mejor crono con 1:29.240, superando por apenas 53 milésimas al italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que pese a una caída temprana acabó segundo. En tercer lugar apareció el italiano Franco Morbidelli (Ducati) confirmando que está a tono para el fin de temporada. Completaron el ‘Top 5’ Àlex Márquez (Ducati), cuarto, y el japonés Ai Ogura (Aprilia). También destacaron en el ‘Top 10’ figuras como Fermín Aldeguer (Ducati), Joan Mir (Honda) y Fabio Quartararo (Yamaha), este último con caída incluida pero con ganas de pelea.