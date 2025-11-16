El Barça tritura al Madrid

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Barça se impuso con autoridad ayer en el Clásico femenino ante el Real Madrid. Las azulgranas golearon a su máximo rival por 4-0 y volvieron a demostrar ante los 36.276 espectadores del Lluís Companys que no hay nadie a su nivel en la Liga F. Ni siquiera un Real Madrid que se llevó el último Clàsico (1-3) en marzo y ayer sufrió un contundente castigo que le aleja a siete puntos del Barça, líder indiscutido en la tabla.

Los primeros 45 minutos en Montjüic fueron trepidantes, con muchas ocasiones en ambas áreas y dos palos, uno para cada equipo. El primero, de Alexia en el minuto 1; y el otro, de Feller poco después. Aun así, el Barça, que se mostró más efectivo durante todo el choque, golpeó primero con un tanto de Ewa Pajor que se reencontraba con el gol desde su reciente lesión (1-0). La polaca volvió a marcar en el minuto 20, pero su tanto fue anulado por mano. No obstante, en la tercera que tuvo no perdonó y colocó el 2-0 para que su equipo se marchara con una importante ventaja al descanso.

En la reanudación, el ritmo bajó y el Barça se sentía cómodo con el marcador favor. Sin embargo, en el minuto 75, un riguroso penalti a favor del Madrid, con consulta al VAR incluida, asustó a la parroquia local. Duró poco la incertidumbre, pues Cata Coll, brillante durante todo el choque, repelió el lanzamiento de Caroline Weir. En los minutos finales, el Barça sentenció. Los goles de Sydney en el 91 y Aitana Bonmatí —suplente ante el Madrid por molestias— en el 93, cerraron un nuevo festín de un Barça que es más líder en cada jornada que pasa (4-0).