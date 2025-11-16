El Vila-sana se divierte

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Al Vila-sana le bastó con la primera parte para resolver su partido ante el Voltregà (6-0) y reafirmar su candidatura al título de Liga, en un partido en el que sobró la segunda parte y en el que volvió a dejar su puerta a cero. En los siete partidos disputados solamente ha encajado dos goles en juego, ya que los otros diez que constan en la clasificación obedecen a la sanción por alineación indebida en la primera jornada, lo que supuso que su victoria por 0-11 en la pista del Bigues i Riells se convirtió, por sanción, en una derrota por 10-0 en los despachos.

El equipo que entrena Lluís Rodero tuvo una excelente puesta en escena y en los primeros diez minutos arrolló al Voltregà, al que prácticamente no dejó salir de su pista. Aina Florenza solo necesitó cinco minutos para subir el 1-0 en el marcador y Victòria Porta marcó el 2-0 tan solo un minuto después. El Vila-sana siguió en modo apisonadora y la diferencia no hacía más que crecer. Maria Porta firmó el 3-0 en el minuto 13, Aina Florenza repitió en el 15 para colocar el 4-0 y Maria Porta hizo también su doblete particular para marcar el 5-0 en el minuto 19. Con este resultado, que dejaba el partido resuelto, se llegó al descanso.

Con un marcador tan contundente, el Vila-sana se relajó en la segunda parte. Bajó su nivel de presión y, con ello, el Voltregà pudo acercarse con más facilidad a la portería leridana. Pero Sandra Coelho volvió a demostrar su gran nivel y ni permitió que el rival estrenara su marcador.

El Vila-sana también dispuso de numerosas ocasiones de gol en este periodo, pero la intensidad ya no era la misma y ello le impidió firmar una goleada aún mayor. Sí acertó Elsa Salvanyà para situar el 6-0, que ya sería definitivo, en el minuto 33 y la propia Salvanyà erró un lanzamiento directo en el 41.

El Vila-sana visitará el próximo fin de semana la pista del Fraga, en un partido clave, mientras que el miércoles 16 jugará en casa ante el Bembibre, antes de su debut esta temporada en la Champions el sábado 29 de este mes recibiendo al Trissino italiano.

El Alpicat, que aún no ha puntuado, recibe al líder Fraga

El Alpicat, que todavía no ha estrenado su casillero de puntos después de las seis primeras jornadas de competición, recibe hoy al Fraga (12.30), líder antes del inicio de esta jornada, en el partido que la cierra.

Rodero: “En la segunda parte nos hemos acomodado”

Lluís Rodero, entrenador del Vila-sana, destacó la buena primera mitad que hizo el equipo, aunque dijo que no le gustó la segunda parte. “Hemos hecho una gran primera parte, sobre todo los ocho minutos iniciales, que han sido muy buenos y no hemos dejado salir al rival. Aquí hemos demostrado lo que queremos ser, pero en la segunda parte nos hemos acomodado con el resultado y de eso no estoy satisfecho”, valoró.

Incidiendo en esta segunda parte añadió que “hemos tenido más ocasiones, pero hemos tenido despistes defensivos y no hemos presionado como debemos. Sandra nos ha aguantado atrás, pero tenemos que mejorar en esto, porque no podemos dar tantas opciones al rival, eso es algo que me preocupa”.